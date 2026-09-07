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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 7 de septiembre

7 de septiembre 2026 · 07:21hs
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Horóscopo Virgo

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Horóscopo Virgo

Horóscopo del lunes 7 de septiembre

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Este lunes arrancás con más calma que de costumbre, gracias al descanso real que te diste el fin de semana. En el trabajo, definí una prioridad clara para esta semana, sin lanzarte a resolver todo a la vez. En lo afectivo, el plan relajado del sábado dejó una buena base; sostenela con un gesto simple hoy. Empezá la semana con un plan, no solo con impulso.

Claves del día:

  • Color: Rojo terracota
  • Número: 7
  • Palabra clave: Claridad
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy te sentís cómodo retomando tu rutina, con la estabilidad de siempre reforzada por el buen descanso del fin de semana. En lo laboral, es buen momento para organizar la semana con método, sin apuro. En el amor, ese momento simple y sensorial del sábado dejó una huella linda; disfrutala hoy con calma. Arrancá el lunes a tu ritmo propio.

Claves del día:

  • Color: Verde oliva
  • Número: 21
  • Palabra clave: Estabilidad

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Este lunes tu mente arranca clara después de un fin de semana contemplativo, con ganas de organizar bien lo que viene. En el trabajo, es buen momento para plantear objetivos con precisión, aprovechando esa calma poco habitual. En lo afectivo, la charla relajada del sábado dejó buena energía; retomala hoy con naturalidad. Elegí bien qué priorizar esta semana.

Claves del día:

  • Color: Amarillo mostaza
  • Número: 10
  • Palabra clave: Precisión

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy volvés a la rutina con la tranquilidad que te dio pasar el sábado en casa, junto a los tuyos. En lo laboral, arrancá por lo simple antes de encarar lo que requiere más energía. En las relaciones, ese día en familia dejó una sensación de calma que vale la pena sostener esta semana. Cuidá tu ritmo propio al empezar.

Claves del día:

    • Color: Azul suave
    • Número: 4
    • Palabra clave: Tranquilidad

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este lunes arrancás con la buena energía del fin de semana compartido, y eso se nota en tu actitud. En el trabajo, tomá la iniciativa en algo nuevo con la confianza que te dio disfrutar en compañía. En el amor, esa calidez del sábado sigue dando frutos hoy. Empezá la semana marcando el ritmo con seguridad.

Claves del día:

      • Color: Dorado
      • Número: 13
      • Palabra clave: Confianza

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy tu instinto organizador vuelve con fuerza para arrancar bien la semana, después de haberte permitido soltar el control el sábado. En lo laboral, hacé una lista clara de prioridades en lugar de querer resolver todo a la vez. En lo afectivo, sostené ese permiso de simplemente estar que te diste el fin de semana. Organizate sin caer en la autoexigencia de siempre.

Claves del día:

      • Color: Verde salvia
      • Número: 22
      • Palabra clave: Organización

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Este lunes buscás mantener el equilibrio que encontraste el fin de semana, y el terreno está a tu favor para lograrlo. En el trabajo, tu capacidad de mediar te posiciona bien frente a decisiones que se vienen esta semana. En el amor, la armonía plena del sábado sigue siendo terreno fértil para el vínculo. Arrancá priorizando lo que te da paz.

Claves del día:

      • Color: Rosa pastel
      • Número: 16
      • Palabra clave: Armonía

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy retomás la semana con más claridad después del momento de introspección que te diste el sábado. En lo laboral, es buen momento para planificar la semana con foco sostenido. En las relaciones, ese silencio que te permitiste te ayudó a procesar; hoy podés volver al vínculo con más presencia. Empezá con determinación, sin perder la calma ganada.

Claves del día:

      • Color: Borgoña
      • Número: 29
      • Palabra clave: Determinación

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Este lunes tus ganas de explorar vuelven con fuerza, después de la pequeña escapada o cambio de aire del sábado. En el trabajo, es buen momento para presentar una idea con la confianza que te dio ese respiro. En el amor, tu optimismo contagia a quien tenés cerca. Arrancá la semana con un objetivo concreto en mente.

Claves del día:

        • Color: Turquesa
        • Número: 1
        • Palabra clave: Impulso

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy tu disciplina de siempre encuentra un buen punto de partida para la semana, después de un descanso que por fin te permitiste el sábado. En el trabajo, es buen día para planificar tus próximos pasos con método y sin apuro. En lo afectivo, sostené esa presencia real que ofreciste el fin de semana; te sigue haciendo bien. No midas tu valor solo por lo que producís hoy.

Claves del día:

        • Color: Gris grafito
        • Número: 18
        • Palabra clave: Método

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Este lunes tus ideas arrancan frescas, con ganas de proponer algo distinto para la semana. En lo laboral, es buen momento para compartir esa idea original, aprovechando la energía social del fin de semana. En el amor, tu independencia convive bien con la cercanía si la comunicás con claridad. Arrancá abierto a lo nuevo, sin perder tu esencia.

Claves del día:

        • Color: Azul eléctrico
        • Número: 25
        • Palabra clave: Originalidad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy tu intuición arranca afinada después de un sábado de fluir sin agenda. En lo laboral, una corazonada sobre un proyecto puede resultar más certera de lo que imaginás. En el amor, la conexión profunda del fin de semana sigue firme; un gesto simple hoy la sostiene. Empezá la semana confiando en lo que sentís.

Claves del día:

      • Color: Violeta
      • Número: 12
      • Palabra clave: Intuición

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