Tiempo en Santa Fe: sube la temperatura durante la semana y anticipan lluvias para el viernes

Este lunes amaneció fresco y con algunas nubes en la ciudad. La máxima llegará a 17° y, según el CIM de la FICH-UNL, las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar los 24° el jueves

El comienzo de este lunes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 7.2º y una térmica de 6.2º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 17° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la plena acción del sistema de alta presión influenciada por el remanente de aire frío de origen polar y su interacción con las primeras introducciones de aire algo más cálido a la región. Esta situación genera que si bien las jornadas deberían mantenerse mayormente soleadas, las temperaturas se presentarían en gradual aumento a partir de esta tarde o mañana acompañadas de una tendencia gradual de pérdida de estabilidad y posibles lluvias de diversas intensidades hacia el día viernes .

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 7º y máxima 19º. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto para el miércoles se espera cielo con nubosidad variables y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 10º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 9º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

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