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Unión llegó a un acuerdo con UTEDyC y busca dejar atrás los conflictos con sus empleados

Después de algunos días de tensión y comunicados cruzados, la dirigencia de Unión, UTEDyC y los delegados del personal alcanzaron un entendimiento para evitar nuevos inconvenientes.

6 de septiembre 2026 · 14:43hs
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Unión llegó a un acuerdo con UTEDyC y busca dejar atrás los conflictos con sus empleados

Prensa Unión

Unión logró encaminar una situación que había generado preocupación en los últimos días. La dirigencia del club, representantes de UTEDyC y los delegados de los trabajadores de la institución llegaron a un acuerdo luego de una reunión que se llevó a cabo este sábado en la sede tatengue.

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El entendimiento llegó después de algunos momentos de tensión, en los que incluso hubo comunicados públicos de las distintas partes, y apunta a evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en el futuro.

Uno de los principales puntos acordados tiene que ver con el pago de los salarios. El club asumió el compromiso de hacer el mayor esfuerzo posible para abonar los haberes con mayor celeridad, teniendo en cuenta que hasta el momento los pagos se realizaban dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

Vuelven los empleados de cancha para el partido de Unión ante Instituto

Otro de los puntos importantes del acuerdo está relacionado con los trabajadores denominados “de cancha”, algunos de los cuales no habían sido convocados para cumplir funciones durante el último partido como parte de las medidas de recorte.

A partir del entendimiento alcanzado, estos empleados serán reincorporados a sus funciones habituales, por lo que volverán a desempeñarse normalmente en los próximos encuentros.

La reunión contó con la predisposición de todas las partes para encontrar una solución y permitió desactivar una situación que había generado incertidumbre dentro de la institución.

Acuerdo antes de recibir a Instituto

El entendimiento se alcanzó, además, en las horas previas a un partido importante para Unión. El Tatengue recibirá este lunes a Instituto, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha del Torneo Clausura.

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De esta manera, el club buscará dejar atrás el conflicto con sus trabajadores y concentrarse en lo estrictamente deportivo, mientras que desde UTEDyC y los delegados del personal también quedó planteada la voluntad de mantener abierto el diálogo para evitar nuevos inconvenientes.

Después de los momentos de tensión, Unión encontró un punto de acuerdo con sus empleados y el gremio, con compromisos que apuntan a normalizar la situación en la institución

Unión Utedyc Instituto
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