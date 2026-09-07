Fin de semana a pleno en Santa Fe: 35.000 personas, hoteles llenos y $1.670 millones de impacto

Recitales, teatro y eventos deportivos nacionales e internacionales convocaron a miles de personas. La ocupación hotelera alcanzó el 100% durante la noche del sábado

El movimiento turístico también se reflejó en los niveles de ocupación de los alojamientos registrados. Durante el fin de semana, el promedio alcanzó el 90%, con un pico del 100% durante la noche del sábado.

El primer fin de semana de septiembre encontró a Santa Fe con una intensa agenda turística, cultural y deportiva , en la previa de los XIII Juegos Suramericanos . Entre viernes y domingo se desarrollaron más de 35 propuestas que convocaron a unas 35.000 personas , entre grandes espectáculos, actividades culturales y competencias deportivas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Santa Fe , el movimiento generado por visitantes nacionales e internacionales representó un impacto económico estimado en $1.670.066.000 , considerando los gastos en entretenimiento, gastronomía y alojamiento .

El movimiento turístico también se reflejó en los niveles de ocupación de los alojamientos registrados. Durante el fin de semana, el promedio alcanzó el 90%, con un pico del 100% durante la noche del sábado. gentileza

La agenda incluyó grandes nombres de la escena nacional y una amplia participación de artistas y propuestas locales. Recitales, teatro, ópera, ballet, folklore, humor, espectáculos infantiles y actividades gratuitas convivieron durante todo el fin de semana con eventos deportivos de alcance nacional e internacional.

Entre las principales propuestas se destacaron los recitales de Divididos, Midachi, La Mosca y Conociendo Rusia, la obra La Cena de los Tontos y una nutrida programación teatral y cultural en distintos espacios de la ciudad.

A esta oferta se sumaron dos grandes acontecimientos deportivos: el Mundial Junior de Aguas Abiertas, que reunió a más de 270 atletas de 39 países, y la 10.ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Diego Barisone, con más de 3.000 jugadores y 200 equipos provenientes de distintos puntos de Argentina y de Uruguay, Brasil, Perú y Venezuela.

Desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe destacaron que “la sinergia público-privada potencia al Destino Santa Fe Ciudad Cordial como una de las capitales provinciales con mayor tasa de propuestas a nivel nacional”.

En la misma línea, el subsecretario de Turismo y presidente del Ente SAFETUR, Javier Dellamónica, señaló: “Durante el primer fin de semana de septiembre, la ciudad de Santa Fe se posicionó fuertemente. A la gran expectativa que despierta el comienzo inminente de los Juegos Suramericanos, la nutrida agenda de propuestas en un fin de semana normal nos permitió volver a ser una opción elegida por visitantes nacionales e internacionales, ratificando este buen momento turístico de la ciudad”.

Una ciudad con alta ocupación y visitantes de distintos puntos

El movimiento turístico también se reflejó en los niveles de ocupación de los alojamientos registrados. Durante el fin de semana, el promedio alcanzó el 90%, con un pico del 100% durante la noche del sábado.

Los Centros de Informes Turísticos que funcionan en la ciudad también registraron una importante presencia de visitantes. Entre los turistas internacionales se identificaron personas provenientes de Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, mientras que entre los visitantes nacionales se destacaron quienes llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.

El movimiento se extendió además a los paseos comerciales, donde las compras y el entretenimiento aparecen como parte de las motivaciones de quienes eligen Santa Fe. En este sentido, más de 7.000 personas disfrutaron del Cine en Ribera Shopping durante el fin de semana.

Entre viernes y domingo se desarrollaron más de 35 propuestas que convocaron a unas 35.000 personas gentileza

El fin de semana en números

El informe del Observatorio Turístico estimó un gasto total de $1.670.066.000, impulsado principalmente por el entretenimiento, que representó $1.113.280.000. Le siguieron la gastronomía, con $302.400.000, y el alojamiento, con $254.386.000.

Los resultados se dieron en un fin de semana de fuerte movimiento para la ciudad, que además comenzó a transitar la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, un acontecimiento que proyectará a la capital provincial y la región ante visitantes y delegaciones de distintos países.

Con una agenda diversa, una creciente llegada de visitantes y el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, Santa Fe Ciudad Cordial continúa consolidándose como un destino de eventos, cultura, deporte y escapadas en la región.

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