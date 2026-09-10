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Howard Johnson La Boca, un hotel que está cambiando la fisonomía del barrio porteño

La llegada del hotel Howard Johnson Undici República de La Boca, ubicado frente al mítico estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como “La Bombonera”, marcó un hito en la transformación turística y urbana del sur porteño.

10 de septiembre 2026 · 12:02hs
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Howard Johnson La Boca, un hotel que está cambiando la fisonomía del barrio porteño

El establecimiento construido con una infraestructura moderna aportó un concepto de hotelería 4 estrellas, con vistas directas al estadio, algo inédito en el área inmediata. El proyecto trajo mayor seguridad y modificó el entorno, acompañando mejoras en la zona, como iluminación nocturna reforzada y cámaras de seguridad que transformaron la dinámica nocturna del perímetro y que sumado a las propuestas culturales como por ejemplo Caminito, Usina del Arte, Museo Quinquela Martín entre otras a lo que se debe sumar las variadas opciones gastronómicas y de entretenimiento convirtiendo al entorno en una experiencia integral para el visitante.

El barrio de La Boca es uno de los más icónicos y visitados de la Ciudad de Buenos Aires, y al sumar esta prestigiosa propuesta hotelera que ya atrae gran cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros, convirtiéndolo en un punto estratégico de la capital argentina.

Para los huéspedes, en sus conceptos luego de haberse alojado la describen como una experiencia inigualable. El hotel ubicado la calle Brandsen 927, lo convierte en el único alojamiento con vista directa a la Bombonera y casi al alcance de la mano como expresan quienes ya han pasado por el hotel. Más allá de la ubicación, el lugar busca fusionar la identidad del barrio con un diseño moderno, ofreciendo un servicio de alta calidad tanto para el público corporativo como para los viajeros.

Hotel es un mix de turismo, negocios y fútbol

Howard Johnson al instalarse en el barrio xeneize explican desde la cadena “se busca captar una amplia gama de clientes como es la de atraer a los fanáticos del fútbol, que buscan una experiencia inmersiva cerca del "templo del fútbol argentino", y donde el huésped siente la pasión inigualable del fútbol en su máxima expresión".

Desde la Gerencia del hotel afirman “nos proyectamos como un lugar ideal para el sector corporativo. Contamos con salas de reuniones equipadas con tecnología de última generación, un salón para eventos con capacidad para 150 personas y un área de coworking para quienes necesiten trabajar o realizar encuentros de negocios”. A todo esto el hotel suma desde su espectacular terraza el Canal de Stream 805, primer canal de streaming temático con transmisiones diarias dedicadas al mundo de Boca Juniors: actualidad, debate, historia, cultura popular y mucho más. Un estudio moderno y con toda la tecnología que el medio requiere.

Además, el hotel ofrece todas las comodidades de una cadena de alta gama: Habitaciones amplias con aire acondicionado, TV de pantalla plana, frigobar y baño privado; Gimnasio y espacios de relax, Terraza con pileta y una vista panorámica de la ciudad y el estadio, “El Genovés” restaurante internacional donde se sirve desayuno y fusiona la cocina argentina con un toque contemporáneo.

Para quienes llegan en auto, se ofrecen cocheras con capacidad para 100 vehículos para luego alojarse donde se ofrece tres tipos de habitaciones, de 27, 45 y 48 metros cuadrados respectivamente.

La Boca, un destino turístico que sigue creciendo

El barrio ornamentado de azul y oro, celebró sus 156 años en agosto y se ha consolidado como un polo turístico que va más allá de su relación con el club de fútbol. Además de La Bombonera, la zona alberga puntos de interés como el pintoresco Caminito, el museo Quinguela Martín, la Usina del Arte y la Fundación Proa, todos a pocos pasos del hotel. Potenciando su oferta, el Grupo Hotelero Albamonte celebra también la incorporación del Hard Rock Cafe Boca Juniors ubicado en el interior de La Bombonera y la reactivación y puesta a punto de la calle Necochea, la llamada y conocida como “la calle de las cantinas” transformando así el entorno de lo que es un barrio, gran imán para el turismo, especialmente para los amantes del fútbol y de la cultura porteña.

Desde la cadena comentan al cumplir un año de su desembarco en el barrio afirman que seguirán impulsando la llegada de turismo en la zona sur de la capital, ofreciendo una combinación perfecta de historia, arte, cultura y la pasión incomparable que define a La Boca. El Gerente General del hotel, lo resumió de manera precisa: "Apostamos por la excelencia sin perder nuestra esencia barrial, cultural y cercana".

Expedia premió al hotel

Howard Johnson Undici República de La Boca recibió el Premio “Mejor experiencia del viajero” otorgado por Expedia Group, la reconocida agencia mundial de viajes en línea. Lo hizo durante el evento “Expedia Travel & Tech Summit Buenos Aires 2026” el pasado martes 25 de agosto.

El Expedia Group Travel & Tech Summit Buenos Aires 2026 es un encuentro profesional organizado por Expedia Group para reunir a hoteles y otros actores de la industria turística y compartir información sobre el mercado, tendencias de viajes, tecnología y oportunidades comerciales.

Howard Johnson La Boca Hotel
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