Investigadoras argentinas comprobaron que medir dos indicadores biológicos en las hojas de soja permite identificar rápido los materiales más tolerantes

Innovación en el cultivo de soja: descubren cómo detectar plantas resistentes a la sequía en etapas tempranas

En un contexto donde la variabilidad climática y la sequía periódica condicionan la producción agrícola , la ciencia argentina volvió a dar un paso clave . Un equipo de investigación del Inta logró validar una metodología que permite predecir qué variedades de soja responderán mejor ante la falta de agua , evaluándolas cuando la planta apenas está brotando.

El trabajo fue liderado por las investigadoras Mariela Monteoliva (Inta/Conicet) y María Carla Guzzo del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, pertenecientes al grupo de Fisiología del Estrés Hídrico. Ambas probaron diferentes genotipos de soja tanto en invernaderos controlados como en ensayos a campo abierto, confirmando que las plantas con mejor rendimiento final muestran "pistas" biológicas desde sus primeras etapas vegetativas.

Las dos claves de la resistencia de la soja a la sequía: prolina y clorofila

Para detectar tempranamente a las plantas más resistentes, las científicas pusieron la lupa en dos componentes esenciales de las hojas:

La prolina, el protector celular: es un aminoácido que funciona como una "esponja" dentro de las células vegetales. En las plantas tolerantes a la sequía, la prolina no solo empieza a acumularse mucho antes de que el estrés sea severo, sino que alcanza niveles más altos, protegiendo los tejidos y evitando el daño celular.

La clorofila, el motor fotosintético: al faltarles agua, las variedades más resistentes mantienen niveles más elevados de clorofila. Esto preserva el motor de la planta y le permite reanudar su crecimiento con fuerza apenas cae una lluvia.

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Ahorro de tiempo y nuevas variedades de plantas en camino

Hasta ahora, determinar qué semilla resistía mejor requería sembrar, esperar el crecimiento completo de la campaña y medir el rinde de cosecha. Con este nuevo método de "fenotipado temprano", los fitomejoradores pueden descartar rápidamente miles de materiales sensibles y concentrar los recursos en los prometedores.

Gracias a este avance –realizado en colaboración con los bancos de germoplasma de Inta Marcos Juárez e Inta Paraná– ya se identificaron dos materiales genéticos que superaron a los controles tradicionales en resistencia al estrés. Ambas líneas ya fueron propuestas para dar origen a nuevas variedades comerciales.

La herramienta acelera la creación de nuevas variedades comerciales y promete extenderse a cultivos como el maíz, el trigo y el maní.

Además, el equipo adelantó que esta misma estrategia de medición preventiva ya se está adaptando para aplicarse en otros cultivos agrícolas de peso como el maíz, el trigo y el maní.