"Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico"

El entrenador de Godoy Cruz Pablo De Muner habló sobre el partido que Godoy Cruz jugará ante Colón y elogió al plantel sabalero y a su DT Iván Delfino

El domingo, Colón y Godoy Cruz jugarán un partido clave, ya que el Tomba se ubica 4º en la tabla con 46 puntos y el Sabalero 5º con 45 unidades.

De allí la importancia que tiene el cotejo y en la previa al choque entre Colón y Godoy Cruz, el entrenador del Bodeguero Pablo De Muner habló sobre el presente de su equipo y elogió al elenco rojinegro y a su DT Iván Delfino.

El análisis de Pablo De Muner

"Coincido que, más allá de que todos los partidos suman tres puntos, me parece que el peso del partido te marca. Hay partidos que pueden ser muy similares a lo que uno puede ya encontrar, por ejemplo, en el playoff, en la pelea por el ascenso. Es un partido de esos, de trayecto", aseguró.

Para luego agregar: "Colón es un equipo con mucha historia en Primera División, con un gran entrenador y también con un plantel que se armó para pelear en los puestos de arriba. En condición de local, creo que es una buena medida para nosotros y trataremos de hacer lo posible para ganar".

Respecto a lo que viene dijo: "Los últimos partidos no se juegan igual que los primeros. Lamentablemente no tenemos margen con nosotros, hace rato que estamos ligados a ganar. Hoy estás lejos del primer puesto, a 8 puntos, entonces sí o sí tenés que ganar".

Y finalizó: "Estamos más afianzados en el grupo de los 8. Con los empates de Los Andes y Defensores de Belgrano, son 10 puntos los que les llevás al noveno con 24 en juego. Pero es muy importante terminar lo más arriba posible por la ventaja deportiva y la localía".