Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

Boca acordó la transferencia de Kevin Zenón en 6.000.000 de dólares. ¿Cuánto le corresponde a Unión por la parte del pase que tiene?

Unión sigue atento a cada movimiento que involucra a Kevin Zenón , uno de los grandes productos surgidos de sus divisiones inferiores. El mediocampista correntino dejará definitivamente Boca para convertirse en nuevo jugador de Atlas de México , en una transferencia que representa una importante inyección económica para el club de Santa Fe.

La operación se cerró en 6.000.000 de dólares, según las cifras informadas sobre el acuerdo entre Boca y Atlas. El dato que hace sonreír a la dirigencia rojiblanca es que Unión mantiene el 20% de los derechos económicos del futbolista, por lo que le corresponderán aproximadamente 1.200.000 dólares por la transferencia.

Kevin Zenón vuelve a dejarle dólares a Unión

Zenón había sido transferido de Unión a Boca en enero de 2024. En aquella operación, el club de La Ribera adquirió el 80% de la ficha por unos 3,5 millones de dólares, mientras que el Tate conservó el porcentaje restante.

Ahora, poco más de dos años después, una nueva venta del correntino vuelve a generar ingresos para las arcas de Unión. Los aproximadamente 1,2 millones de dólares que recibirá el club santafesino se suman a los distintos movimientos económicos que protagonizó el futbolista desde su salida del 15 de Abril.

Kevin Zenón es nuevo refuerzo del Atlas.

*El club le compra la totalidad del pase a Boca y el extremo firma contrato por 4 años. #TratoHechohttps://t.co/w0wZZO2FBu pic.twitter.com/S62b5nniiN — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

Para Unión, además, se trata de una confirmación del valor de una de sus principales apuestas formativas. Zenón se formó en las inferiores tatengues, llegó a Primera y rápidamente se transformó en una de las apariciones más destacadas del equipo, hasta despertar el interés de Boca.

Del 15 de Abril a México, con otra escala millonaria

En Boca, el zurdo de 25 años tuvo un comienzo auspicioso, aunque con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo. La llegada de Rodolfo Arruabarrena tampoco modificó sustancialmente su situación y, ante el interés de Atlas, se terminó acordando su salida definitiva.

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El equipo mexicano, dirigido por Hernán Crespo, aceleró las negociaciones debido al cierre de su mercado de pases y finalmente llegó a un acuerdo con Boca por los 6.000.000 de dólares.

Mientras Zenón prepara su desembarco en la Liga MX, Unión vuelve a mirar de reojo una venta protagonizada por un jugador surgido de su cantera. Y esta vez, la consecuencia directa será un ingreso cercano a 1.200.000 dólares para el club de la Avenida López y Planes.