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La sátira animada South Park cambia de nombre: la ácida provocación de sus creadores contra Trump

Cerca de estrenar su temporada 29.º, Trey Parker y Matt Stone anunciaron que la serie animada se llamará "South America", una provocación a la Casa Blanca

9 de septiembre 2026 · 23:41hs
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La sátira animada South Park cambia de nombre: la ácida provocación de sus creadores contra Trump

La sátira animada South Park cambia de nombre: la ácida provocación de sus creadores contra Trump

Fieles a su estilo ácido e irreverente, los creadores de South Park volvieron a sacudir la industria del entretenimiento sin siquiera haber emitido un nuevo capítulo. De cara al lanzamiento de su temporada número 29, Trey Parker y Matt Stone confirmaron que la mítica serie animada cambiará su nombre oficial y pasará a llamarse "South America".

La movida no es casualidad, sino una sátira directa contra la reciente ola de rebautizos geográficos promovida por la administración de Donald Trump y a los gigantes tecnológicos que reescriben los mapas. Tras medidas ejecutivas y publicaciones que propusieron modificar los nombres tradicionales de zonas como el Golfo de México ("Golfo de América"), el Lago Ontario ("Lago América") o incluso el estado de Nuevo México ("Nueva América"), la pareja de creativos decidió llevar la parodia al extremo modificando la identidad de su propio show.

Ataque cruzado a Google, Apple y Paramount

El anuncio oficial llegó acompañado de un comunicado cargado de sarcasmo:

"Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA. Queremos agradecer especialmente a nuestra compañía matriz Paramount: una capitulación ante Skydance".

La frase no solo apunta a los gigantes tecnológicos por actualizar velozmente sus servicios de mapas para alinearse con los rebautizos oficiales, sino que también le dedica una estocada a Paramount por sus recientes fusiones y decisiones corporativas.

La burla no se detuvo ahí. Tras haber ganado recientemente un premio Emmy a Mejor Programa Animado, la cuenta oficial de la serie celebró la estatuilla publicando una caricatura del presidente estadounidense sosteniendo el galardón en ropa interior, demostrando que la tensión entre los guionistas y la política de Washington está más viva que nunca.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de la serie animada?

A pesar de la sorpresa que generó el cartel de entrada al pueblo modificado con un cartel que tapa la palabra "Park" por "America", los fanáticos no tendrán que esperar demasiado para ver los resultados de esta nueva etapa satírica.

La temporada 29.º de "South America" se estrenará el miércoles 16 de septiembre a través de Comedy Central, y estará disponible para streaming al día siguiente en la plataforma Paramount+. Aunque Stone y Parker aseguraron irónicamente estar "100% comprometidos con South America", queda por ver si el cambio de nombre se mantendrá durante todo el año o si será la piedra angular de un arco argumental específico para estos nuevos episodios.

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