La gran prueba de Colón: golpeado, con bajas y obligado a levantarse ante Godoy Cruz

Colón visitará el domingo a las 18 a Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte. Ante un rival directo, necesita una respuesta futbolística y anímica inmediata.

Colón afrontará este domingo en Mendoza uno de esos partidos que pueden marcar un antes y un después en una campaña. Desde las 18, visitará a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte, con arbitraje de Fernando Echenique, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Y para el Sabalero habrá muchísimo más en juego que tres puntos.

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El equipo de Iván Delfino llega a este compromiso en un momento incómodo, atravesado por las dudas y con la necesidad urgente de reaccionar. Las derrotas ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón hicieron retroceder a Colón en la tabla, que pasó del tercer lugar al quinto y quedó por debajo de Deportivo Madryn y justamente Godoy Cruz.

Después del 1-0 sufrido en Nueva Italia ante Racing de Córdoba, el Sabalero tenía la posibilidad de recuperarse rápidamente en el Brigadier López. Sin embargo, cayó 2-1 ante Morón y profundizó el mal momento.

Ahora tendrá que demostrar si tiene la personalidad necesaria para levantarse en un escenario complicado y frente a un adversario que también pelea arriba.

Colón necesita volver a ganar un partido de los que pesan

Hay una estadística que vuelve todavía más importante el desafío en Mendoza. Salvo ante Deportivo Madryn, Colón no pudo derrotar a ninguno de los equipos que actualmente se encuentran en zona de Reducido.

Y ese déficit aparece justamente en la parte más importante del campeonato. El Sabalero tendrá ahora la posibilidad de cambiar esa historia frente a Godoy Cruz. Una victoria no solamente significaría recuperar terreno en la tabla: también podría funcionar como un golpe anímico fundamental para un plantel que necesita recuperar confianza después de dos tropiezos consecutivos.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El contexto, además, invita a mirar lo que suceda en otros escenarios. Deportivo Madryn tendrá una dura visita a Defensores de Belgrano, en el Bajo Núñez. Por eso, un triunfo de Colón en Mendoza podría permitirle volver a acercarse al tercer puesto y recuperar una posición que hasta hace poco parecía consolidada. Pero para conseguirlo tendrá que mostrar una versión mucho más firme.

Tres bajas importantes para un partido determinante para Colón

El desafío será todavía mayor porque Delfino no podrá disponer de tres jugadores de enorme importancia dentro de su estructura.

Pier Barrios e Ignacio Lago están lesionados y se perderán un encuentro que el Sabalero necesita afrontar con su máxima fortaleza.

A ellos se suma Matías Muñoz, una pieza que quizás no tenga el mismo protagonismo mediático, pero que representa una rueda de auxilio fundamental en la mitad de la cancha por su despliegue y capacidad para sostener al equipo.

Las ausencias obligarán al entrenador a realizar modificaciones y encontrar respuestas en un momento en el que Colón necesita, por encima de todo, recuperar funcionamiento.

No será sencillo reemplazar a jugadores que venían siendo importantes, pero justamente ahí estará otra de las claves del encuentro: demostrar que el plantel tiene alternativas y que no depende exclusivamente de algunos nombres.

El número 1 quedó lejos y ahora hay que cuidar el lugar en la pelea

El panorama en la parte alta de la Zona A también cambió considerablemente. El objetivo inicial de Colón de quedarse con el primer puesto y conseguir una posición privilegiada para pelear por el ascenso directo quedó mucho más lejos. Ferro lidera con una ventaja de nueve puntos sobre el Sabalero, mientras que Morón está siete unidades por encima.

Por eso, a esta altura, la prioridad pasa por otro lado. Colón necesita terminar lo mejor posicionado posible la fase regular, recuperar el tercer puesto y llegar al tramo decisivo con confianza, funcionamiento y fortaleza mental.

El Reducido será otra historia, pero para afrontarlo de la mejor manera primero hay que llegar con certezas. Y hoy el Sabalero necesita encontrarlas.

Una prueba de carácter en el momento justo

El partido ante Godoy Cruz aparece, entonces, como una verdadera prueba de carácter para Colón. Porque no solamente tendrá que enfrentarse a un rival directo. También deberá hacerlo después de dos derrotas, fuera del podio, con bajas importantes y con la obligación de demostrar que puede competir de igual a igual contra los equipos que están peleando por el ascenso.

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Una victoria podría cambiar mucho más que una posición en la tabla. Podría devolverle confianza al grupo, permitirle recuperar terreno sobre Deportivo Madryn y, sobre todo, entregar una señal de fortaleza en la recta final de la fase regular.

Una derrota, en cambio, profundizaría las dudas y obligaría a Colón a mirar cada vez más de cerca a quienes vienen detrás. Por eso Godoy Cruz no es un partido más. Es una oportunidad para levantarse, recuperar el tercer puesto y demostrar que el Sabalero está preparado para los mano a mano que definirán su futuro.

En Mendoza, Colón tendrá que dejar atrás la confusión y empezar a dar pasos firmes. Porque el objetivo sigue siendo el mismo: llegar al tramo decisivo de la Primera Nacional con vida, bien parado y con argumentos para ir por el segundo ascenso a Primera División.