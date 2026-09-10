Colectivos en Santa Fe: terminaron las asambleas de UTA y se normaliza el servicio en todas las líneas

Las medidas se realizaron durante la mañana en ocho líneas de colectivos urbanos y también generaron demoras en algunos servicios interurbanos. Desde UTA informaron que las asambleas finalizaron y el servicio se retoma con normalidad en todas las líneas.

Las asambleas de la UTA Seccional Santa Fe finalizaron este jueves y el servicio de colectivos urbanos e interurbanos comenzó a normalizarse en la ciudad de Santa Fe.

La medida se desarrolló durante la mañana, entre las 9 y las 11 , en distintas cabeceras y alcanzó finalmente a ocho líneas de colectivos . A las líneas que habían sido anunciadas inicialmente se sumó la línea 13 . Las asambleas involucraron a las líneas 1 y 2 de Ersa Urbano y a las líneas 5, 22, 16, 8 y Recreo Interurbano de Empresa Recreo , además de la línea 13.

Durante el desarrollo de las medidas también se registraron demoras en algunos servicios interurbanos en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, debido a la realización de las asambleas.

Una vez finalizadas las reuniones de los trabajadores, las distintas líneas retomaron progresivamente sus recorridos habituales y el servicio de transporte urbano e interurbano se encamina a recuperar su funcionamiento normal.

Continúa el conflicto salarial de UTA

Las asambleas forman parte del plan de lucha de UTA Santa Fe ante el conflicto salarial que el gremio mantiene con las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Desde el sindicato reclaman el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional y cuestionan la propuesta realizada por el sector empresario, al considerar que no se corresponde con la evolución de la inflación ni con los incrementos acordados para los trabajadores del transporte.

Si bien las medidas de este jueves finalizaron y el servicio de colectivos se normaliza, desde UTA mantienen el estado de alerta en el marco del reclamo salarial.

El gremio ya había realizado asambleas durante la jornada del miércoles y anticipó nuevas acciones ante la falta de avances en la negociación con las empresas.