Uno Santa Fe | Información General | Indec

Indec: la canasta de crianza en septiembre superó el medio millón de pesos para niños de entre 6 y 12 años

El Indec informó que el costo de la crianza aumentó 1% en septiembre, ubicándose nuevamente por debajo de la inflación general

18 de octubre 2025 · 13:35hs
Indec: la canasta de crianza en septiembre superó el medio millón de pesos para niños de entre 6 y 12 años

Gemini IA Google

El Indec informó que el costo de la canasta de crianza aumentó 1% en septiembre, por debajo de la inflación del 2,1%. Criar a un niño en Argentina demandó entre $436.000 y $548.000 según la edad. El indicador busca visibilizar el valor económico del cuidado y sirve como referencia para fijar cuotas alimentarias.

Indec inflación marzo .jpg

El Indec informó que el costo de la crianza aumentó 1% en septiembre, ubicándose nuevamente por debajo de la inflación general del mes, que fue de 2,1%. Los gastos que enfrentan las familias argentinas para criar a sus hijos oscilaron entre $436.138 y $548.636, según la edad del niño.

Canasta de crianza en Argentina: cuáles son los valores

Durante septiembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) valuó la canasta de crianza mensual en

  • $436.988 para menores de 1 año.
  • $519.193 para infantes de 1 a 3 años.
  • $436.138 para niños de 4 y 5 años.
  • $548.636 para el tramo de 6 a 12 años.

En comparación con agosto, los incrementos fueron moderados y se mantuvieron por debajo del ritmo inflacionario. El mes pasado, los valores habían oscilado entre $432.161 y $542.183, lo que implica una suba promedio de 1%.

Qué es la canasta de crianza

La canasta de crianza es un indicador que estima el costo total de bienes, servicios y cuidado necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes de 0 a 12 años.

canasta crianza Indec niño inflación Argentina 1

Su propósito es visibilizar el valor económico de la crianza y brindar una referencia objetiva que permita calcular cuotas alimentarias o analizar el impacto de las políticas públicas.

Qué gastos contempla

Este indicador del Indec contempla dos grandes componentes:

  1. Costo de bienes y servicios: alimentos, indumentaria, vivienda, salud, transporte, educación y esparcimiento, adaptados a cada tramo etario.
  2. Costo de cuidado: el valor monetario del tiempo dedicado al cuidado de los niños, estimado a partir de las horas teóricas necesarias y los niveles de escolarización.

Para qué sirve la canasta de crianza

  1. Fijar cuotas alimentarias: los jueces pueden usarla como referencia para establecer el monto de las pensiones alimenticias, considerando tanto los gastos directos como el tiempo de cuidado.
  2. Visibilizar el costo de la crianza: permite dimensionar el valor económico de las tareas de cuidado, muchas veces no reconocidas en el mercado laboral.
  3. Analizar políticas públicas: ayuda a evaluar la inversión que las familias destinan a sus hijos y cómo impactan las medidas del Estado en la economía familiar.

¿Quién la elabora y publica?

El Indec es el organismo oficial encargado de calcular y publicar mensualmente la canasta de crianza, que se presenta dividida en cuatro tramos de edad:

Menores de 1 año

De 1 a 3 años

De 4 a 5 años

De 6 a 12 años

Por qué la canasta de crianza incluye el "costo de cuidado"

Porque el cuidado infantil tiene un valor económico real, aunque muchas veces no se remunere. El Indec lo estima según el tiempo que requeriría contratar a una persona para realizar esas tareas.

Se puede usar para calcular la cuota alimentaria

Los jueces la utilizan como referencia técnica y objetiva para fijar montos de manutención, adaptados a la edad de los hijos y a las posibilidades económicas de cada progenitor.

Por qué varía según la edad del niño

Porque los requerimientos cambian: en los primeros años predominan los gastos en pañales, leche y atención médica; mientras que en la edad escolar crecen los costos de educación, transporte y esparcimiento.

Indec crianza Canasta de crianza Inflación Argentina
Noticias relacionadas
Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una "enfermedad mental"

Patricia Bullrich y una polémica declaración en el streaming del Gordo Dan

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Lo último

Atilio Borón: Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política

Atilio Borón: "Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política"

Bullying y familia: Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés

Bullying y familia: "Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés"

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Último Momento
Atilio Borón: Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política

Atilio Borón: "Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política"

Bullying y familia: Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés

Bullying y familia: "Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés"

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Ovación
Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

El Barcelona venció al Girona y se adueñó de la punta de La Liga

El Barcelona venció al Girona y se adueñó de la punta de La Liga

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos