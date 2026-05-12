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Sexo en el avión en pleno vuelo: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Un hombre y una mujer fueron denunciados por presuntamente tener sexo en la clase ejecutiva de un vuelo de Copa Airlines desde Panamá al Aeropuerto de Rosario

12 de mayo 2026 · 08:36hs
Sexo en el avión en pleno vuelo: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Sexo en el avión en pleno vuelo: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

La pareja detenida el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, tras arribar en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, podría ser imputada esta semana por “exhibiciones obscenas”. La denuncia fue realizada por pasajeros y tripulantes tras que ambos fueran descubiertos semidesnudos en el sector de primera clase del avión, donde presuntamente mantenían sexo.

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Aunque en un primer momento intervino la Justicia provincial, se evaluará si el expediente debe pasar al fuero federal, debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.

Según indicaron fuentes judiciales, los involucrados fueron identificados como Mauricio C. y Sandra O., de 55 y 60 años respectivamente. De acuerdo con la denuncia, ambos habrían sido encontrados con las prendas inferiores bajas en sus asientos dentro de la clase ejecutiva.

La pareja fue notificada de la actuación judicial apenas aterrizó el avión, cerca de las 0.30 del sábado 9 de mayo, y luego trasladada a una dependencia policial. Algunas horas después recuperaron la libertad.

Tampoco trascendió si los acusados tienen domicilio en Rosario o en localidades cercanas, ya que en muchas ocasiones viajan desde la ciudad pasajeros que viven en la región. Según trascendió, Mauricio C. y Sandra O. no eran pareja y se habrían conocido durante el viaje.

El hecho ocurrió en el vuelo internacional de Copa Airlines que llegó a Rosario durante la madrugada del sábado y derivó en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Operativo y posibles sanciones por la transgresión en el vuelo

La intervención se activó luego de que integrantes de la tripulación denunciaron que dos pasajeros estaban manteniendo relaciones sexuales en el sector ejecutivo durante el trayecto entre Panamá y Rosario.

Por ese motivo, apenas la aeronave aterrizó en el aeropuerto ubicado en el barrio Fisherton, efectivos de la PSA subieron al avión para realizar el procedimiento correspondiente.

Después de completar los controles habituales para vuelos internacionales, los dos pasajeros fueron trasladados a la comisaría 12.ª por razones de jurisdicción.

En el caso intervino personal del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la toma de fotografías, fichas y otras medidas de rigor. La investigación quedó inicialmente bajo la órbita de la Justicia provincial y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”.

Además de la causa judicial, no se descarta que la aerolínea adopte sanciones internas contra los involucrados e incluso les prohíba volver a viajar con la compañía por alterar la convivencia y el orden a bordo.

Desde Fiscalía indicaron que la causa pasará a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual y que el hecho no prevé una pena de prisión, sino de salidas alternativas. Son situaciones que pueden resolverse mediante el pago de caución, donación a una entidad benéfica, trabajo comunitario o reglas de conducta, por ejemplo.

Si bien el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de índole sexual a bordo, sí establece facultades para que el comandante adopte medidas frente a conductas que comprometan la seguridad, la disciplina o el orden durante el vuelo.

Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) posee reglamentos vinculados a comportamientos inapropiados que puedan alterar las condiciones normales de operación.

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