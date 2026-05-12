Nanorobots de ADN: el avance científico que busca atacar tumores sin dañar células sanas

La nanotecnología aplicada a la medicina dio un nuevo paso con el desarrollo de nanorobots fabricados con ADN capaces de detectar células tumorales y actuar sobre ellas de forma selectiva. Aunque los estudios aún se encuentran en etapas experimentales , científicos destacan su potencial para mejorar los tratamientos contra distintos tipos de cáncer.

Investigadores del Technion han desarrollado nanorobots de ADN origami, máquinas microscópicas programables (de tan solo 100 nanómetros de ancho) hechas completamente de ADN. Estos diminutos "robots" navegan por el torrente sanguíneo, detectan marcadores específicos de células cancerosas y luego liberan una carga terapéutica dirigida directamente en los tumores, con el objetivo de minimizar el daño a células sanas.

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En ensayos recientes con cánceres agresivos, han mostrado resultados prometedores principalmente en modelos animales, sobre todo ratones, y en algunos casos pruebas de seguridad en otros animales. No hay todavía tratamientos aprobados en humanos basados en esos nanorobots de ADN.

Uno de los trabajos más citados sobre estos “nanorobots” aclara que:

Usaron ratones con tumores,

Lograron dirigir la sustancia al tumor,

Observaron necrosis tumoral e inhibición del crecimiento,

Y evaluaron seguridad en ratones y mini cerdos.

El poder de la ciencia invisible, orígenes de la nanotecnología

La tecnología a escala nanométrica surgió hace más de 50 años y abrió una nueva dimensión en el desarrollo científico y tecnológico, ya que permite manipular la estructura molecular de los materiales para cambiar sus propiedades intrínsecas y obtener otros con aplicaciones revolucionarias.

También se ha convertido en una de las áreas con mayor potencial dentro de la medicina moderna para tratar enfermedades a partir de partículas invisibles que combaten las células cancerígenas, pero también cuenta con todos los ingredientes para liderar una nueva revolución desde el punto de vista industrial gracias al desarrollo de microprocesadores ultrarrápidos que consumen menos energía, baterías 10 veces más duraderas o placas solares que rinden el doble.

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Qué significa la nanotecnología

La nanotecnología es la ciencia, ingeniería o tecnología que se realiza a nanoescala, entre 1 y cien nanómetros. En esencia, es el control y manipulación de materiales a nivel atómico y molecular. La relación que hay entre el radio de la Tierra y una bolita es aproximadamente la relación que hay entre un metro y un nanómetro.

Una hoja de papel tiene un espesor de 100.000 nanómetros

Un glóbulo rojo sanguíneo tiene un diámetro de entre 7 y 8.000 nanómetros

Por lo tanto, un nanorobot es una estructura microscópica diseñada para interactuar con materiales o sistemas biológicos a escala molecular, es decir, un robot capaz de poner y quitar átomos, siendo capaz de utilizar bloques de átomos de la tabla periódica.

Principales aplicaciones para nano y micromáquinas