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Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

A un mes de la final del Mundial ante España, el presidente de la AFA Claudio Tapia publicó un mensaje en defensa de la Selección y apuntó contra quienes instalaron sospechas sobre el rendimiento del equipo.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 09:30hs
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Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve

A un mes de la final del Mundial que Argentina perdió ante España, Claudio “Chiqui” Tapia decidió romper el silencio y respondió con dureza a las versiones que cuestionaron el compromiso de los futbolistas durante aquel partido. El presidente de la AFA calificó como una “campaña miserable” las acusaciones que apuntaron contra el plantel y el cuerpo técnico.

A través de sus redes sociales, Tapia publicó una extensa reflexión en la que respaldó de manera contundente a los integrantes de la Selección Argentina y cuestionó a quienes, según su mirada, intentaron instalar la idea de que el equipo no había entregado todo en la definición del Mundial.

Tapia apuntó contra quienes no se disculparon

El dirigente sostuvo que, pese al paso de las semanas, ninguno de los que realizó aquellas acusaciones reconoció un eventual error.

“Después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’”, manifestó Tapia, quien consideró que equivocarse puede ser entendible, pero no así sostener una acusación sin fundamentos cuando los hechos terminan demostrando lo contrario.

En ese sentido, cuestionó que se haya generado una sospecha sobre los jugadores y que posteriormente quienes la impulsaron hayan optado por guardar silencio.

Para Tapia, el episodio excedió una simple discusión futbolística porque afectó directamente la imagen de los integrantes del seleccionado.

“De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje estuvo dirigido a quienes acusaron a los futbolistas de no haber dado el máximo en la final.

De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve. No se vuelve a poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta”, expresó el presidente de la AFA.

Tapia defendió además el esfuerzo realizado por el plantel y el cuerpo técnico durante el encuentro decisivo y aseguró que, mientras los futbolistas dejaron todo dentro del campo de juego, desde afuera hubo sectores que buscaron instalar enfrentamientos y cuestionamientos.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, afirmó.

“Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar”

En el cierre de su publicación, el titular de la AFA insistió en que los integrantes del seleccionado no tienen motivos para dar explicaciones por su actuación en la final.

“Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, remarcó.

Y concluyó con una frase que decidió destacar especialmente: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.

De esta manera, Tapia volvió a respaldar públicamente al plantel argentino y elevó el tono de su respuesta contra las versiones que cuestionaron la actitud de los futbolistas en la definición mundialista.

Tapia Selección AFA
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