Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

ANSES informó quiénes cobran este miércoles 22 de julio. Finalizan los pagos de jubilaciones mínimas, AUH y SUAF, continúa la AUE y comienza la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) , organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano , confirmó quiénes cobran este miércoles 22 de julio , de acuerdo con el cronograma oficial de pagos.

Durante esta jornada concluyen los pagos de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo , así como de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) . Además, continúan los pagos de la Asignación por Embarazo y comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo .

Cabe recordar que todas estas prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,15% correspondiente al mes de julio.

Quiénes cobran este miércoles 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Cobran los titulares con DNI terminados en 9.

Además del haber mensual, reciben el bono extraordinario de $70.000 dispuesto para quienes perciben la jubilación mínima.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Perciben sus haberes los titulares con documentos finalizados en 9.

Asignación por Embarazo (AUE)

Cobran las beneficiarias con DNI terminados en 7.

Prestación por Desempleo

Comienza el cronograma de pagos para los titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Calendario Ansés: cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o a través de la aplicación oficial del organismo.