El secretario de Protección Civil provincial confirmó que ya trabajan con 100 localidades con riesgo hídrico de cara a los meses más críticos del fenómeno.

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

La provincia refuerza las medidas de prevención frente al avance de El Niño , un fenómeno que ya empieza a notarse en varias regiones del país y que podría profundizarse entre octubre y diciembre.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo , participó en Posadas de la tercera reunión regional sobre el fenómeno , un encuentro que reunió a representantes de las ocho provincias de la cuenca del Plata, una de las zonas más expuestas a inundaciones y eventos climáticos extremos .

Según contó el funcionario, el encuentro sirvió para poner en común las medidas de prevención que lleva adelante cada provincia y para actualizar los datos que vienen elaborando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

Ya hay señales del fenómeno en la región

Aunque El Niño todavía está terminando de consolidarse, Escajadillo fue claro: ya se están viendo sus primeros efectos. "El fenómeno de el Niño ya lo tenemos presente y en algunas provincias ya se está manifestando", declaró a LT10.

Los impactos más fuertes hasta ahora se sintieron en Misiones, Corrientes y zonas de Entre Ríos. En Santa Fe, en cambio, todavía se trata de señales más leves: tormentas fuertes y ráfagas de viento intenso, como las que se vivieron el fin de semana pasado en el departamento San Justo.

De hecho, mientras se desarrollaba la reunión en Posadas, esa misma ciudad sufrió lluvias muy intensas, algo que el funcionario tomó como un anticipo de lo que podría repetirse en otros puntos del país.

Lo peor llegaría entre octubre y noviembre

Los organismos nacionales siguen ubicando el pico del fenómeno en el último trimestre de 2026. La proyección se fue afinando con el correr de los meses: a principios de año se hablaba de un evento genérico para el segundo semestre, y hoy ya hay una ventana más precisa. "Hoy ya se habla del fenómeno del Niño 2026-2027. Los efectos más críticos comenzarían a acentuarse a partir de octubre y noviembre", explicó Escajadillo.

Todavía no se puede saber si el episodio será moderado, severo o muy severo, pero la provincia ya trabaja pensando en los escenarios más exigentes.

La primera línea de respuesta: los municipios

Santa Fe expuso en la reunión regional el trabajo que desarrolla desde el año pasado, que incluye haber identificado 100 localidades con riesgo hídrico y mantener una coordinación constante con municipios y comunas.

Escajadillo remarcó que, ante cualquier emergencia, la responsabilidad inicial es siempre local: "La primera respuesta siempre la tiene el gobierno local. Debe estar organizado, preparado y contar con su plan de contingencias y su junta local de Protección Civil".

Según el funcionario, los pronósticos climáticos dan un margen de unos 90 días para reforzar la prevención en las zonas más vulnerables, con el objetivo de llegar a la temporada de mayores lluvias con las obras de mantenimiento terminadas, los protocolos actualizados y los municipios listos para actuar rápido.

Qué es y por qué se produce El Niño

El Niño suele significar lluvias más fuertes, tormentas más seguidas y mayor riesgo de anegamientos en buena parte del centro y noreste argentino.

Se trata de un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura del océano Pacífico ecuatorial sube por encima de lo normal. Ese calentamiento altera la circulación atmosférica y cambia los patrones de clima en distintas partes del planeta: hay regiones que sufren sequía y otras que reciben lluvias y tormentas más intensas. En Argentina, sobre todo en la región pampeana y el Litoral, El Niño suele traducirse en precipitaciones por encima del promedio.

Esto no quiere decir que llueva todos los días, sino que los episodios de lluvia fuerte pueden ser más frecuentes y descargar mucha agua en poco tiempo. El riesgo crece si esas lluvias coinciden con una creciente del río Paraná o con el desborde de los arroyos y ríos, lo que puede derivar en anegamientos e inundaciones.