Uno Santa Fe | Santa Fe | El Niño

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

El secretario de Protección Civil provincial confirmó que ya trabajan con 100 localidades con riesgo hídrico de cara a los meses más críticos del fenómeno.

23 de julio 2026 · 19:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

gentileza

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe
El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe
El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

La provincia refuerza las medidas de prevención frente al avance de El Niño, un fenómeno que ya empieza a notarse en varias regiones del país y que podría profundizarse entre octubre y diciembre.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, participó en Posadas de la tercera reunión regional sobre el fenómeno, un encuentro que reunió a representantes de las ocho provincias de la cuenca del Plata, una de las zonas más expuestas a inundaciones y eventos climáticos extremos.

Según contó el funcionario, el encuentro sirvió para poner en común las medidas de prevención que lleva adelante cada provincia y para actualizar los datos que vienen elaborando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

Ya hay señales del fenómeno en la región

Aunque El Niño todavía está terminando de consolidarse, Escajadillo fue claro: ya se están viendo sus primeros efectos. "El fenómeno de el Niño ya lo tenemos presente y en algunas provincias ya se está manifestando", declaró a LT10.

Los impactos más fuertes hasta ahora se sintieron en Misiones, Corrientes y zonas de Entre Ríos. En Santa Fe, en cambio, todavía se trata de señales más leves: tormentas fuertes y ráfagas de viento intenso, como las que se vivieron el fin de semana pasado en el departamento San Justo.

De hecho, mientras se desarrollaba la reunión en Posadas, esa misma ciudad sufrió lluvias muy intensas, algo que el funcionario tomó como un anticipo de lo que podría repetirse en otros puntos del país.

Lo peor llegaría entre octubre y noviembre

Los organismos nacionales siguen ubicando el pico del fenómeno en el último trimestre de 2026. La proyección se fue afinando con el correr de los meses: a principios de año se hablaba de un evento genérico para el segundo semestre, y hoy ya hay una ventana más precisa. "Hoy ya se habla del fenómeno del Niño 2026-2027. Los efectos más críticos comenzarían a acentuarse a partir de octubre y noviembre", explicó Escajadillo.

Todavía no se puede saber si el episodio será moderado, severo o muy severo, pero la provincia ya trabaja pensando en los escenarios más exigentes.

La primera línea de respuesta: los municipios

Santa Fe expuso en la reunión regional el trabajo que desarrolla desde el año pasado, que incluye haber identificado 100 localidades con riesgo hídrico y mantener una coordinación constante con municipios y comunas.

Escajadillo remarcó que, ante cualquier emergencia, la responsabilidad inicial es siempre local: "La primera respuesta siempre la tiene el gobierno local. Debe estar organizado, preparado y contar con su plan de contingencias y su junta local de Protección Civil".

Según el funcionario, los pronósticos climáticos dan un margen de unos 90 días para reforzar la prevención en las zonas más vulnerables, con el objetivo de llegar a la temporada de mayores lluvias con las obras de mantenimiento terminadas, los protocolos actualizados y los municipios listos para actuar rápido.

Qué es y por qué se produce El Niño

El Niño suele significar lluvias más fuertes, tormentas más seguidas y mayor riesgo de anegamientos en buena parte del centro y noreste argentino.

Se trata de un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura del océano Pacífico ecuatorial sube por encima de lo normal. Ese calentamiento altera la circulación atmosférica y cambia los patrones de clima en distintas partes del planeta: hay regiones que sufren sequía y otras que reciben lluvias y tormentas más intensas. En Argentina, sobre todo en la región pampeana y el Litoral, El Niño suele traducirse en precipitaciones por encima del promedio.

Esto no quiere decir que llueva todos los días, sino que los episodios de lluvia fuerte pueden ser más frecuentes y descargar mucha agua en poco tiempo. El riesgo crece si esas lluvias coinciden con una creciente del río Paraná o con el desborde de los arroyos y ríos, lo que puede derivar en anegamientos e inundaciones.

El Niño Pais
Noticias relacionadas
Gobierno provincial: Anunció obras hídricas y acciones preventivas ante El Niño, con foco en zonas vulnerables.

Frente a El Niño, el Gobierno provincial acelera las obras hídricas en zonas de riesgo: el terraplén Garello alcanzó un 75% de ejecución

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

Avance de obra: El Municipio de Santa Fe reconstruye el desagüe Perú para optimizar el drenaje pluvial y evitar anegamientos.

Avanzan las obras del desagüe Perú para evitar anegamientos y beneficiar a más de 30.000 vecinos de Barranquitas

Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

Lo último

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Último Momento
En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: El privilegio más grande

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: "El privilegio más grande"

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Ovación
Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: Quiero estar con mi familia

Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: "Quiero estar con mi familia"

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición