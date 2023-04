La Pasión de Cristo, un singular filme para Semana Santa

Antes de iniciar el rodaje, Mel Gibson avisó a Jim Caviezel que el personaje iba a ser muy difícil y que si aceptaba el papel, podría acabar marginado en Hollywood. Jim pidió un día para pensarlo y respondió: “Creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Además, mis iniciales son J. C. y tengo 33 años. No me había dado cuenta hasta ahora”. Mel respondió con un sincero: “Me estás asustando”.