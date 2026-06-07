La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

Las Bolsas de Rosario y Buenos Aires destacaron el ritmo de las labores. La siembra llegará a 6,5 millones de hectáreas

La siembra de trigo ya cubrió el 32,4% de las 6,5 millones de hectáreas previstas a nivel nacional , tras avanzar 18,2 puntos en una semana. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacó una marca inédita y la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el ritmo es el más alto desde al menos la campaña 1998/99 .

El avance se aceleró por las buenas condiciones climáticas en el centro y norte del país y por la humedad disponible en los suelos. La actividad se concentró fundamentalmente en el NEA, centro-norte de Córdoba y el núcleo norte. “La buena oferta hídrica permite que las labores se lleven a cabo a un ritmo acelerado”, señaló la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En la zona núcleo, la continuidad de la siembra dependerá de nuevas lluvias. El mayor avance se dio en el centro-sur de Santa Fe, con el 70% del área implantada. En el norte bonaerense los trabajos avanzan más lento.

La actividad se concentró fundamentalmente en el NEA, centro-norte de Córdoba y el núcleo norte, con progresos regionales de entre 27 y 41 puntos porcentuales en la última semana.

“A su vez se destaca el avance de siembra en el sudoeste agrícola que ya supera el 20% a esta altura del año por segundo año consecutivo”, agregó la Bolsa porteña.

Trigo veloz

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que la siembra alcanzó su ritmo más alto desde por lo menos la 1998/99. “Pese a la complejidad que imponía el panorama del mercado de insumos y los altos precios de los combustibles, los productores comenzaron sus labores y ya hicieron sus planteos sobre un 32% del área total proyectada a nivel país”, sostuvo la entidad.

En la misma línea que la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio de Rosario explicó que “este ritmo de siembra relativamente vertiginoso se explica por la necesidad de aprovechar el agua disponible en los primeros centímetros del suelo mientras esté disponible”.

En términos comerciales, ya se acumulan negocios por aproximadamente 1,84 millones de toneladas de trigo correspondiente a la 2026/27, un 30% por detrás del promedio de los últimos cinco años y el ciclo pasado.

“Los precios a cosecha estuvieron ajustando fuertemente en las últimas semanas, presionados por el mercado global y la inminente llegada de la oferta desde el hemisferio norte. La curva de futuros en A3 se desplazó un 4% hacia abajo en las últimas dos semanas, con la cotización a enero bajando u$s 11,5 la tonelada”, agregó la entidad.

Zona núcleo

En la zona núcleo, si bien la siembra avanza, dependerá de nuevas precipitaciones para continuar. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la siembra en la región supera en 9 puntos el promedio de los últimos cinco años para esta fecha. “Se va rápido, pero la continuidad de las labores ahora depende de las lluvias pronosticadas para los próximos días”, advirtió la entidad.

El mayor progreso se registró en el centro-sur de Santa Fe, donde ya se implantó el 70% del área prevista. En María Susana señalan que serán necesarias nuevas precipitaciones para poder completar la siembra. En Aldao estiman que, si las precipitaciones esperadas no resultan excesivas, la implantación continuará con variedades de ciclo intermedio hasta el 25 de junio.

En el sur santafesino, el avance llega al 55%: en Bigand advierten que se esperan las lluvias previstas para el fin de semana.