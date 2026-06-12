Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Desde el 19 de junio, quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad accederán al boleto gratuito en colectivos nacionales solo con su tarjeta Sube

A partir del próximo 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder al beneficio del boleto gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante el uso de la tarjeta Sube , sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de viajar.

La medida fue anunciada por el Gobierno y busca simplificar el acceso a un derecho ya vigente para quienes poseen el CUD . El nuevo esquema permitirá que el descuento del 100% quede asociado directamente a una tarjeta Sube registrada a nombre del beneficiario. De esta manera, bastará con apoyar la tarjeta en las validadoras o molinetes para acceder al viaje sin costo.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales: "A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta Sube, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de Sube. La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país. Fin".

Embed A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá… — Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2026

Tarjeta Sube: qué pasará con los acompañantes de las personas con discapacidad

Según se informó, el trámite para vincular el certificado con la Sube podrá realizarse desde el 16 de junio a través del sitio web oficial del sistema Sube. Los usuarios deberán ingresar a su cuenta personal, dirigirse a la sección "Beneficios", cargar el número de su CUD y luego activar la actualización en una terminal automática (TAS), mediante la aplicación Sube o directamente en una validadora de colectivos.

Sube digital QR pago

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa apunta a resguardar la información personal de los usuarios, reducir el uso de documentación física y minimizar situaciones de fraude vinculadas a la acreditación del beneficio. La implementación comenzará en los colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios, aunque el objetivo oficial es extender progresivamente el sistema al resto del país.

En los casos en que el Certificado Único de Discapacidad contemple la necesidad de un acompañante, el descuento también quedará asociado a la misma tarjeta Sube utilizada por la persona beneficiaria. Para cada viaje será necesario registrar ambos pasajes.