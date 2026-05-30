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Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cómo acceder al descuento y pagar $1.900 con SUBE

La tarifa plana del transporte urbano ya cuesta $2.111,11 en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, los usuarios frecuentes que tengan registrada su tarjeta SUBE podrán acceder al beneficio municipal que reduce el valor del viaje a $1.900.

30 de mayo 2026 · 13:22hs
Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cómo acceder al descuento y pagar $1.900 con SUBE

La actualización de las tarifas del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe ya entró en vigencia y elevó el valor del boleto de colectivo a $2.111,11 para la tarifa plana. No obstante, la mayoría de los usuarios podrá acceder a una reducción del costo mediante el nuevo beneficio denominado "Boleto Frecuente Santa Fe".

Se trata de un atributo social incorporado al sistema SUBE, destinado a los pasajeros que utilizan habitualmente el servicio de colectivos urbanos y que tengan domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

¿Qué es el Boleto Frecuente Santa Fe?

El programa permite obtener un descuento del 10% sobre la tarifa plana vigente, lo que reduce el valor del viaje a $1.900.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán contar con una tarjeta SUBE registrada a su nombre, ya sea en formato físico o digital, y no podrán ser beneficiarios de otros descuentos nacionales o provinciales.

Además, cada titular deberá definir una única tarjeta principal —física o digital— sobre la que se aplicará el descuento. Este trámite puede realizarse a través de la App SUBE o en dependencias de la Municipalidad de Santa Fe.

Cómo activar el descuento en la SUBE

Los usuarios que utilicen la SUBE física deberán actualizar los atributos de la tarjeta para que el beneficio quede habilitado. Para ello podrán:

  • Acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS).
  • Solicitar la actualización a bordo del colectivo, informando al conductor antes de abonar el viaje.

En cambio, quienes utilicen la SUBE digital no necesitarán realizar ningún trámite adicional, ya que la actualización se efectúa de manera automática.

Desde el municipio explicaron que la reactivación de este beneficio fue posible gracias a la apertura de medios de pago implementada a fines de 2025, que permitió volver a diferenciar entre quienes pagan con SUBE y quienes utilizan otros métodos.

Actualmente, cerca del 90% de los pasajeros continúa utilizando la tarjeta SUBE física como medio de pago habitual.

Cuáles son las nuevas tarifas del colectivo en Santa Fe

Junto con la actualización de la tarifa plana, también se modificaron los valores de los distintos boletos del sistema urbano:

  • Tarifa plana: $2.111,11
  • Boleto Frecuente Santa Fe: $1.900
  • Boleto centro: $1.477,78
  • Boleto estudiantil (terciario y universitario): $1.266,67
  • Boleto jubilado: $1.055,56
  • Boleto escolar: $844,44

Dónde realizar consultas

Los vecinos que necesiten más información sobre el Boleto Frecuente Santa Fe, la actualización de la tarjeta SUBE o los nuevos valores del transporte urbano pueden acercarse a los boxes de SUBE ubicados en el Palacio Municipal y en los distintos Centros de Distrito, o consultar a través del sitio oficial del municipio.

La implementación del beneficio quedó establecida mediante el Decreto Municipal N.º 0048/2026, que dispuso la actualización de las tarifas del servicio público de transporte urbano de pasajeros por automotor en la capital provincial.

• LEER MÁS: Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cuánto cuesta viajar desde este jueves y cómo acceder al descuento con SUBE

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