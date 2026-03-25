Ley de Glaciares: Diputados realizará audiencias públicas por la reforma y habrá marcha al Congreso

Este miércoles comenzarán las exposiciones presenciales con los primeros 180 inscriptos. Organizaciones ambientalistas tienen previsto realizar una marcha a las 17

La Cámara de Diputados avanzará esta semana con las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, luego de que la Justicia rechazara un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas. El proceso, impulsado por el oficialismo, se desarrollará los días 25 y 26 de marzo bajo una modalidad mixta que combinará exposiciones presenciales, virtuales y presentaciones registradas.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, desestimó la medida cautelar al considerar que no se acreditó “la verosimilitud del derecho invocado con el grado de evidencia requerido” para interrumpir el trámite parlamentario. De este modo, quedó firme la convocatoria realizada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, presidida por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.

El proceso registró un total de 102.116 inscriptos, una cifra sin precedentes en audiencias públicas del Congreso. Para organizar la participación, se definió un esquema con 360 expositores: 180 intervendrán de manera presencial el miércoles 25 y otros 180 lo harán en forma remota el jueves 26. Ante el volumen de interesados, las jornadas extenderán su horario más allá del tramo originalmente previsto de 10 a 19, con el objetivo de alcanzar cerca de 200 intervenciones diarias.

Además, todos los inscriptos pudieron presentar ponencias a través de una plataforma digital, ya sea mediante videos de hasta cinco minutos o escritos que serán incorporados al expediente legislativo como antecedentes del debate. El criterio de selección para las exposiciones en vivo priorizó a los primeros anotados de cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar representación federal de las 24 provincias.

Este mecanismo fue cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que denunciaron restricciones en la participación y promovieron acciones judiciales que finalmente no prosperaron. En paralelo, esos espacios convocaron a una manifestación para reclamar una mayor apertura en las audiencias.

Desde el oficialismo defendieron la modalidad adoptada. Mayoraz sostuvo que “el marco legal se cumple al pie de la letra” y aseguró que se garantizará la representación de todas las provincias. También afirmó que los aportes recibidos serán analizados e incorporados al proceso legislativo.

Las audiencias se llevarán a cabo en la Sala del Anexo C de la Cámara baja, con acceso limitado a los diputados integrantes de las comisiones y hasta dos asesores por bloque, en función del aforo disponible.

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ingresó al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, obtuvo media sanción en el Senado el 18 de ese mes y fue aprobado en Diputados el 26 de febrero. Durante su tratamiento en la Cámara baja, la oposición planteó cuestionamientos vinculados a normas ambientales y al derecho a la participación ciudadana.

Una vez concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen en la primera semana de abril y llevar la iniciativa al recinto para su tratamiento definitivo. Mientras tanto, la actividad parlamentaria se reanudará este miércoles 25 de marzo con la primera jornada de exposiciones.

Organizaciones ambientalistas tienen previsto realizar una marcha este miércoles a las 17 frente al Congreso.

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