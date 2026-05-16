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Un policía frustró a los tiros el robo "piraña" de ocho motochorros en barrio Nueva Pompeya

Ocurrió pasadas las 5.30 del sábado en avenida Facundo Zuviría y French. Ocho delincuentes en moto intentaron rodear al policía, que se identificó y disparó al aire para intimidarlos. Los ladrones huyeron y la Fiscalía ordenó pericias sobre el arma reglamentaria.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de mayo 2026 · 19:12hs
Un policía en día franco frustró un robo en barrio Nueva Pompeya.

Un policía en día franco frustró un robo en barrio Nueva Pompeya.

Un policía en su día franco fue víctima este sábado por la madrugada de un intento de robo bajo la modalidad "piraña" en el barrio Nueva Pompeya, al norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió pasadas las 5.30 en la esquina de avenida Facundo Zuviría y calle French, cuando ocho delincuentes en motocicleta intentaron rodearlo mientras circulaba en su moto.

La sorpresa del grupo fue mayúscula cuando el motociclista detuvo la marcha, gritó "alto, policía" y comenzó a realizar disparos disuasivos al aire para intimidar a los asaltantes y frustrar el robo. Los ladrones no esperaban encontrarse con un uniformado armado.

Los delincuentes huyeron despavoridos

Ante las detonaciones, los ocho delincuentes escaparon a toda velocidad en distintas direcciones. El oficial utilizó su teléfono celular para denunciar el episodio a los operadores de la Central de Emergencias 911. Minutos después llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la capital provincial, que dialogaron con el policía y recabaron los detalles del ataque. Durante el procedimiento, los oficiales secuestraron el arma reglamentaria del uniformado, relevaron la zona en busca de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector.

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Peritajes criminalísticos

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El agente fiscal ordenó la retención del arma reglamentaria del policía y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, tanto sobre el arma como en el lugar del suceso. Las pericias fueron llevadas a cabo por personal del área Científica de la Policía de Investigaciones. La fiscalía también ordenó la búsqueda de testigos e imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Policía Nueva Pompeya Santa Fe motochorros

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