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Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

A menos de 300 kilómetros de Santa Fe, la ciudad invita a descubrir sus paisajes, su historia y una agenda diversa de actividades pensadas para compartir en familia o con amigos.

14 de mayo 2026 · 11:12hs
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Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Ubicada en el corazón del litoral entrerriano y a orillas del río Uruguay, Concordia ofrece una propuesta turística que combina naturaleza, cultura, bienestar y experiencias para disfrutar durante todo el año. A menos de 300 kilómetros de Santa Fe, la ciudad invita a descubrir sus paisajes, su historia y una agenda diversa de actividades pensadas para compartir en familia o con amigos.

Historia, cultura y recorridos para descubrir

En el Parque San Carlos, conocido como el pulmón verde de la ciudad se encuentra el Castillo San Carlos, combina naturaleza y patrimonio en un entorno ligado al paso del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry. Allí, el universo de su obra “El Principito” invita a despertar la imaginación y redescubrir su historia. En el mismo predio, la revitalización del Naranjal de Pereda, con más de 300 años de historia, recupera parte del pasado productivo y cultural del lugar.La ciudad también puede explorarse a través de la Ruta Argentina del Art Nouveau, que propone visitar edificios emblemáticos que reflejan este estilo arquitectónico.

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Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Aguas termales para descansar y disfrutar

El bienestar es parte esencial de la experiencia de esta ciudad que cuenta con tres complejos termales que combinan relax, naturaleza y recreación. El Complejo Termas Concordia ofrece piscinas de aguas cálidas y frías, hidromasajes y espacios pensados para el descanso.

Termas del Ayuí cuenta con un parque acuático que amplía las opciones recreativas para todas las edades. Por su parte, Termas Punta Viracho propone disfrutar de un entorno tranquilo con vistas al lago Salto Grande.

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Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Naturaleza y aventura en cada paisaje

Las playas sobre el río Uruguay y el lago Salto Grande, rodeados de una naturaleza auténtica, invitan a conocer paisajes desde el agua a través de actividades náuticas, como los paseos en catamarán, o vivir la experiencia de la pesca deportiva responsable con guías.

Para quienes buscan adentrarse en la naturaleza, el turismo rural propone jornadas de días de campo, donde podrán realizar senderismo, cabalgatas y avistaje de aves en lugares imperdibles. Y para una mirada diferente, el turismo aventura con los vuelos de bautismo permiten descubrir Concordia desde el aire y apreciar su belleza desde una perspectiva única.

Del paseo costero a una obra clave para la región

La Costanera de Concordia es uno de los espacios más emblemáticos, que ofrece amplios paseos peatonales, miradores naturales y espacios verdes ideales para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del paisaje. Además, la zona se ha consolidado como un atractivo polo gastronómico, con bares y restaurantes donde es posible degustar platos regionales, pescados de río y propuestas contemporáneas, todo acompañado por vistas privilegiadas al Río Uruguay.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande invita a conocer una de las obras binacionales más emblemáticas entre Argentina y Uruguay. A través de visitas guiadas gratuitas es posible explorar su funcionamiento, su aporte energético y su relevancia para esta región binacional.

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Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Sabores que reflejan identidad

Los sabores de la región —pescado de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos— construyen una identidad gastronómica donde cada plato refleja la esencia de su tierra.

Recorrer los viñedos y bodegas locales es otra experiencia especial: entre hileras de vides se descubre el camino del vino desde la tierra hasta la copa. En cada degustación, cepas como Tannat, Merlot y Marselan revelan la identidad regional.

Las opciones culturales dentro de la ciudad se amplían con la visita a espacios tradicionales como el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, Museo de Artes Visuales, el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y el de Costa Ciencia, entre otros.

Concordia se posiciona como un destino ideal para una escapada, con propuestas que integran cultura, historia, naturaleza y adrenalina en un mismo fin de semana. Para más información, seguí las redes sociales de CompartiConcordia.

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