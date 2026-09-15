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Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones

El acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria contempla una actualización para septiembre. En lo que va del año, el gremio acumula una recomposición del 21,3% en los primeros ocho meses del año.

15 de septiembre 2026 · 15:48hs
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Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2

Nuevo aumento para bancarios: el salario básico quedó en $2,57 millones

El salario básico inicial de los trabajadores bancarios pasó a $2.577.474,74 a partir del nuevo acuerdo salarial alcanzado por la Asociación Bancaria con las cámaras empresarias del sector. La actualización corresponde a agosto y tendrá impacto en los sueldos de septiembre, que se cobrarán el mes próximo.

El nuevo monto surge de un sueldo inicial de $2.505.061,24, al que se suma la participación en ganancias, equivalente a $72.413,50. El acuerdo fue firmado por el gremio que conduce Sergio Palazzo con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central.

Con esta última actualización, la Asociación Bancaria acumula una recomposición salarial del 21,3% en los primeros ocho meses del año. El porcentaje se calcula tomando como referencia los salarios correspondientes a diciembre de 2025.

El acuerdo también impacta sobre el beneficio que los trabajadores del sector reciben en noviembre por el Día del Bancario. Para la categoría inicial, el monto del bono quedó establecido en $2.233.175,44 y estará sujeto a futuros incrementos salariales.

Salvaguarda del poder adquisitivo

“De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló la Asociación Bancaria a través de un comunicado.

La próxima instancia formal de negociación entre el sindicato y las cámaras empresarias está prevista para la segunda quincena de septiembre. En esa oportunidad se retomará la discusión paritaria y se evaluará la evolución de los salarios del sector.

El esquema acordado contempla revisiones periódicas para mantener actualizados los ingresos de los trabajadores bancarios y seguir la evolución de los salarios frente al contexto económico.

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