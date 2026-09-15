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Tiro deportivo: Perú celebró el bicampeonato en los Juegos Suramericanos

Annia Becerra y Marko Carrillo de Perú conquistaron en Recreo el oro en 10 metros pistola de aire mixto en los Juegos Suramericanos

15 de septiembre 2026 · 16:13hs
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Tiro deportivo: Perú celebró el bicampeonato en los Juegos Suramericanos

La alegría de volver a ser campeones se mezcló con el orgullo de representar a Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Annia Becerra y Marko Carrillo acababan de conquistar la medalla de oro en 10 metros pistola de aire mixto y, todavía con la emoción de la definición, compartieron sus sensaciones tras una victoria que les permitió repetir el título conseguido en los Juegos anteriores.

Estamos contentos, muy orgullosos de repetir otra vez, porque hemos ganado medalla de oro en los anteriores Juegos Suramericanos y nuevamente somos campeones”, contó Annia durante la conferencia de prensa. Para la tiradora, el festejo tuvo además un condimento especial: “somos muy orgullosos de ser equipo de nuevo, de competir, de que nuestros compañeros hayan ganado medalla de bronce y nos llevamos doble medalla para Perú”.

El esfuerzo detrás de la medalla

Marko Carrillo destacó todo el trabajo que hay detrás de un resultado de esta magnitud. “Es el resultado de una inversión no solamente logística, económica, sino también inversión del deportista en horas de entrenamiento, en sacrificio familiar”, contó.

El tirador también habló de la presión que acompaña a las grandes competencias y de cómo aprendieron a convivir con ella. “Hemos aprendido incluso a que nos guste ese tipo de presión”, añadió.

La final de 10 metros pistola de aire mixto fue muy disputada y tuvo al equipo brasileño como uno de los grandes candidatos. Sin embargo, Perú logró quedarse con el oro y celebrar nuevamente como equipo. “Creo que hemos sido un equipo, nosotros nos equilibramos, nos salvamos, y nada, se logró esta linda medalla”, expresó Annia, todavía con la emoción de la definición.

Una experiencia para recordar

Más allá del resultado deportivo, los campeones valoraron la recepción que tuvieron desde su llegada a Argentina. Carrillo destacó el acompañamiento de la organización y las condiciones que encontraron durante su estadía. “Estamos muy contentos con Santa Fe, en general con Argentina. Siempre nos han tenido un cariño muy especial y nosotros tratamos de retribuirlo con la alegría que podemos brindarle al público y las medallas también, que son una alegría para ellos”, sostuvo.

La celebración, sin embargo, no terminó con esta medalla. A ambos todavía les quedan competencias individuales: Annia participará en pistola de aire y Marko también tendrá esa prueba, además del tiro rápido a 25 metros.

Con el bicampeonato ya asegurado, el equipo peruano se prepara para seguir disfrutando de los Juegos y buscar nuevas alegrías en Santa Fe.

Perú Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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