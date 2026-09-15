Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

Unión cayó ante Talleres en Córdoba y retrocedió en la Zona A, aunque continúa dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión no pudo sostener su posición en la Zona A tras la derrota frente a Talleres en Córdoba y, una vez completada la novena fecha del Torneo Clausura, quedó octavo con 13 puntos. El equipo santafesino comparte unidades con Lanús y Newell’s, pero la diferencia de gol le permite mantenerse, por ahora, dentro de los puestos de playoffs.

Unión se mantiene entre los ocho

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento de máxima paridad en la lucha por la clasificación. Con 13 puntos, el Tatengue ocupa el último lugar que entrega un boleto a los playoffs, aunque tiene a sus perseguidores inmediatos con la misma cantidad de unidades.

La diferencia de gol aparece como el principal aliado de Unión. El equipo santafesino tiene +2, producto de 16 goles a favor y 14 en contra. Lanús también suma 13 puntos y presenta una diferencia de +3, mientras que Newell’s tiene +2, aunque convirtió diez goles y recibió ocho.

Así está la Zona A

Instituto lidera la tabla con 19 puntos, seguido por Vélez y Defensa y Justicia, ambos con 17. Gimnasia de Mendoza aparece cuarto con 16, mientras que Boca e Independiente completan los primeros seis lugares con 14 unidades.

Por detrás se ubican Lanús, Unión y Newell’s, todos con 13 puntos. Más abajo aparecen San Lorenzo, con 11; Estudiantes de La Plata, con 10; Deportivo Riestra y Platense, con 9; Talleres, con 8; y Central Córdoba de Santiago del Estero, con 7.

La próxima fecha será nuevamente importante para Unión, que deberá sumar para conservar su lugar entre los ocho mejores y evitar que sus perseguidores puedan desplazarlo de la zona de clasificación.

POSICIONES

ZONA A - (FECHA 9)

Instituto - 19 pts (8 PJ)

Vélez - 17 pts

Defensa y Justicia - 17 pts

Gimnasia (Mendoza) - 16 pts

Boca Juniors - 14 pts

Independiente - 14 pts

Lanús - 13 pts (11/ 8 +3)

Unión de Santa Fe - 13 pts (16/14 +2)

Newell's Old Boys - 13 pts (10/8 +2)

San Lorenzo - 11 pts

Estudiantes LP - 10 pts

Deportivo Riestra - 9 pts

Platense - 9 pts

Talleres - 8 pts

Central Córdoba (SdE) - 7 pts