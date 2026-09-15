Gabriel Lovato, la joya de Colón que recibió el llamado de la Selección Sub 20 del Ascenso

El mediocampista de la Reserva Sabalera fue citado por Claudio Gugnali para trabajar con la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso en el predio Lionel Messi.

Gabriel Lovato atraviesa un gran presente y recibió una noticia que representa un nuevo reconocimiento a su crecimiento. El mediocampista de la Reserva de Colón fue convocado por Claudio Gugnali para entrenar con la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso. La citación se suma a una temporada destacada que ya tuvo como premio su primer vínculo profesional con el Sabalero.

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De la Reserva al primer contrato profesional

El volante central se convirtió en una de las piezas destacadas del equipo de Reserva durante la temporada. Sus buenas actuaciones despertaron la atención del cuerpo técnico y de la dirigencia, que avanzaron para asegurar su continuidad dentro de la institución.

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Ese crecimiento tuvo un paso importante con la firma de su primer contrato profesional. Lovato comenzó así a consolidar un camino que lo acerca cada vez más al plantel principal y que ahora suma una experiencia de enorme valor con una convocatoria nacional.

Medrán también le abrió las puertas del plantel profesional

El buen rendimiento del mediocampista tampoco pasó inadvertido para Ezequiel Medrán. El entrenador de Colón lo incluyó en distintas oportunidades entre los jugadores que participaron de los entrenamientos junto al plantel profesional.

Ahora, Lovato tendrá la posibilidad de compartir jornadas de trabajo con futbolistas de distintos clubes bajo las órdenes de Claudio Gugnali. La convocatoria a la Selección Sub 20 del Ascenso representa otro paso importante para el joven jugador Sabalero, que continúa sumando experiencias mientras busca ganarse un lugar en Primera.