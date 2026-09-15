Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

En natación, el santafesino Santiago Grassi consiguió la clasificación a la final de los 100 metros mariposa, mientras que Malena Santillán y Dante Nicola lograron el pasaje en sus respectivas pruebas

En la presente jornada de martes continuó la acción en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta competencia se lleva a cabo en las sedes de Rosario, de Santa Fe y de Rafaela y hay una gran variada de disciplinas que se disputarán y, en muchas de las competencias, la Argentina va a buscar quedarse con una medalla. La natación en el Centro Acuático de Rosario con varios santafesinos, el Tiro en Recreo, el Remo en la laguna Setúbal y el ciclismo en Rafaela.

Al menos ese es el caso para la natación que tiene a varios santafesinos como protagonistas. El santafesino Santiago Grassi, que logró medalla de plata en la noche del lunes en los 50 mariposa, y de bronce en el relevo combinado, consiguió clasificar a la final de los 100 metros mariposa que se desarrollará a las 18.42. El que también consiguió el mismo objetivo, clasificando primero es el platense Ulises Cazau del Club Montego. En la semifinal 2, Grassi quedó tercero con 53.43, mientras que el ganador fue el chileno Elías Ardiles con 52.85, y en el caso del oriundo de La Plata, que lo hizo en la semi 1, fue segundo, con 53.16, siendo el vencedor el brasilero Pedro Buch con 52.69.

El nadador radicado en Estados Unidos pero que se formó en Unión de Santa Fe fue claro al señalar que "No había necesidad de ir fuerte a la mañana, un 100 rápido, no lo mismo que un 50 rápido. Y cansa mucho más. Y ahora me quedan más reservas para correr luego de noche, así que tenía que ser inteligente. Tranquilo, la revolución se podría decir para meter toda la noche".

Subrayó que "soy un nadador de experiencia, y sabes que después de un día que tal vez no fue todo lo que esperaba como el de ayer. Anoche fue la vuelta a la página, creo que fue difícil y me arrepiento por ahí, estoy aprendiendo, hace bastante que no compito a este nivel de Argentina y en un torneo así y me arrepiento de quizás no haber podido celebrar como me lo merecía después de la carrera. En el momento me salió así, después ala noche me di cuenta que el color de la medalla no define nada sigo siendo increíble, no me cambia nada por haber logrado medalla plata y bueno así que estoy listo para la noche".

En los 200 metros espalda, Malena Santillán, nadadora de Unión de Santa Fe, finalizó en el primer lugar en la semifinal 2, con una marca de 2.18.52, seguida por Jasmin Pistelli de Colombia con 2.19.67, mientras que en la semi 1, la bonaerense Cecilia Dieleke, con apenas 16 años, consiguió él primer lugar con un registro de 2.15.41, seguida por la brasileña Alexia Tavares con 2.17.28. La final será a las 19.08 con una buena expectativa para la oriunda de San Francisco pero que se encuentra radicada en Santa Fe hace muchos años.

El remero Santino Menin tuvo un gran desempeño en la serie en la laguna Setúbal de Santa Fe.

En los 50 metros pecho, el cordobés oriundo de Morteros, pero que vivió y entrenó durante varios años en Unión de Santa Fe, Dante Nicola, fue cuarto en la semifinal 1 con un registro de 29.25, siendo el colombiano Juan García el ganador con 28.45. La final de esta prueba está prevista para las 19.15, en una prueba que supo tener a Gabriel Morelli de la ciudad de San Justo, hoy retirado, como uno de los mayores referentes.

Más competencias en el tercer día de Odesur

En remo sin dudas hubo buenas noticias, ya que en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe, ante un gran marco de público, y en una jornada muy agradable desde lo climático, en la categoría Individual Peso Ligero masculino, Santino Menin de Náutico Hacoaj fue primero en la serie 2 con un registro de 7.05.38. Para la tarde está prevista la final que asoma como todo un desafío para el argentino. En mujeres, Clara Galfré del Club Náutico Mar del Plata, fue tercera en la serie 2 con un registro de 7.33.89. En doble peso ligero masculino, en la serie 2, los argentinos Agustín Annese y Fernando Álvarez quedaron terceros con una marca de 6.33.74.

En el primer día de competencias en Tiro, en el Centro Invencible de la ciudad de Recreo, en los 10 metros pistola aire mixto, el equipo 1 de Argentina integrado por Germán Koukas y Victoria Luna terminaron undécimos con 553 puntos, y el equipo 2 de nuestro país, conformado por Josefina Mella y Germán Zaupa, finalizaron en el puesto 13 con 550 puntos. Para la tarde se espera el debut de los 10m rifle aire mixto con el santafesino Alexis Eberhardt, Fernanda Russo; Lola Sánchez y Julián Gutiérrez.

La ciclista sanjuanina Delfina Dibella ganó la medalla de bronce para Argentina en los Juegos Suramericanos en Rafaela.

En la ciudad de Rafaela, concretamente en la ruta nacional 34, con un gran despliegue logístico y de seguridad, la sanjuanina logró la medalla de bronce en la prueba Contrarreloj. La última medalla para una ciclista argentina en ruta en esta competencia fue de Valeria Muller (3ª en Contrarreloj) en el año 2010. La cuyana, que actualmente está radicada en Europa, con 20 años hizo un tiempo de 48:26.52 para recorrer los 36 kilómetros de la prueba y escoltó a la ganadora, la chilena Aranza Villalón (47:35.04), y la subcampeona, la paraguaya Agua Espínola (47:47.59).