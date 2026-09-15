Pocho Lavezzi, sobre su salud mental: "Tuve que internarme en una clínica para tratarme"

El exfutbolista Ezequiel Pocho Lavezzi habló abiertamente de cómo transitó el período luego del retiro total en su carrera: "El posfútbol es muy difícil. Te queda un vacío enorme que nada logra llenar".

Brindó una entrevista para un medio de Italia , donde hizo un repaso de su gran trayectoria en el mundo del fútbol; pero, de manera conmovedora, brindó detalles sobre cómo repercute aquel "vacío" en la salud mental de un deportista: "Caí en una depresión fuerte y tuve que internarme en una clínica para tratarme. Sigo en tratamiento y tomando medicación".

La revelación de Pocho Lavezzi

También remarcó de qué manera salió de ese estado de ánimo o trastorno: “La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambió la vida, me dio la fuerza para recuperarme y volver a estar bien”; además, dio nombres de varios jugadores que se preocuparon por él: “Chicos como Messi, el Kun Agüero, Mascherano, Paolo Cannavaro y muchísima gente del fútbol me llamaron y estuvieron cerca”.

A su vez, afirmó que debe hablar de la situación “con la cabeza en alto” y expresó, a modo de consejo, que “se puede salir adelante con amor, humildad y ayuda familiar”.

Estas declaraciones también aclaran la gran repercusión de un video que se hizo viral y que generó preocupación por su estado de salud. Por otro lado, habló de cómo decidió terminar su carrera en el país asiático y cuál era su verdadero plan para culminarla: "Tenía la opción de ir al Chelsea, pero la oferta de China le solucionaba la vida económicamente a toda mi familia por generaciones. Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho".

Agregó que su idea era terminar en Rosario Central: "Pero no me llamaron a tiempo. Además, tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol"