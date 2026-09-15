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Pocho Lavezzi, sobre su salud mental: "Tuve que internarme en una clínica para tratarme"

El exfutbolista Ezequiel Pocho Lavezzi habló de cómo transitó el período luego del retiro total en su carrera

15 de septiembre 2026 · 16:06hs
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Pocho Lavezzi, sobre su salud mental: Tuve que internarme en una clínica para tratarme

El exfutbolista Ezequiel Pocho Lavezzi habló abiertamente de cómo transitó el período luego del retiro total en su carrera: "El posfútbol es muy difícil. Te queda un vacío enorme que nada logra llenar".

Brindó una entrevista para un medio de Italia, donde hizo un repaso de su gran trayectoria en el mundo del fútbol; pero, de manera conmovedora, brindó detalles sobre cómo repercute aquel "vacío" en la salud mental de un deportista: "Caí en una depresión fuerte y tuve que internarme en una clínica para tratarme. Sigo en tratamiento y tomando medicación".

La revelación de Pocho Lavezzi

También remarcó de qué manera salió de ese estado de ánimo o trastorno: “La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambió la vida, me dio la fuerza para recuperarme y volver a estar bien”; además, dio nombres de varios jugadores que se preocuparon por él: “Chicos como Messi, el Kun Agüero, Mascherano, Paolo Cannavaro y muchísima gente del fútbol me llamaron y estuvieron cerca”.

A su vez, afirmó que debe hablar de la situación “con la cabeza en alto” y expresó, a modo de consejo, que “se puede salir adelante con amor, humildad y ayuda familiar”.

Estas declaraciones también aclaran la gran repercusión de un video que se hizo viral y que generó preocupación por su estado de salud. Por otro lado, habló de cómo decidió terminar su carrera en el país asiático y cuál era su verdadero plan para culminarla: "Tenía la opción de ir al Chelsea, pero la oferta de China le solucionaba la vida económicamente a toda mi familia por generaciones. Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho".

Agregó que su idea era terminar en Rosario Central: "Pero no me llamaron a tiempo. Además, tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol"

Lavezzi Salud Italia
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