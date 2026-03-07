Uno Santa Fe | sismo

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

En ambas provincias se sintió con fuerza, pero también se reportaron movimientos más leves en diversas localidades de San Luis, San Juan y Mendoza

7 de marzo 2026 · 18:46hs
El epicentro se dio en la localidad de Ulapes

gentileza

El epicentro se dio en la localidad de Ulapes, al sur de La Rioja

Un sismo de 5 grados de intensidad sacudió este sábado a la tarde a varias localidades de La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sismológica (Inpres). El epicentro se dio en la localidad de Ulapes, al sur de La Rioja.

Desde el organismo emitieron un reporte en el que indicaron que el sismo se registró a 147 kilómetros de profundidad, precisamente a las 14.13 de este sábado. Ulapes se encuentra situada a 35 kilómetros de Chepes, en el sur de La Rioja.

El sismo no sólo se sintió en esa zona sino que, además, también se reportaron temblores de consideración en el noroeste y el oeste de Córdoba, además de diversas localidades de San Luis, San Juan y Mendoza.

Temblores en Córdoba

Diversos usuarios cordobeses en redes sociales dieron cuenta de las sensaciones que vivieron pasadas las 14.15, cuando el sismo se hizo sentir con fuerza en la provincia mediterránea.

20260307171325

Localidades como Mina Clavero, Villa Dolores, Alta Gracia, Anisacate, La Falda y Villa Carlos Paz fueron las que más sintieron el fenómeno. Desde Defensa Civil de Córdoba señalaron que si bien activaron sus protocolos de verificación ante estos casos, no recibieron llamados de emergencia, indicó el diario La Voz del Interior.

Además de las localidades cordobesas y ciudades riojanas, el sismo extendió su alcance hacia otras localidades vecinas como Villa San Agustín y la ciudad de San Juan (San Juan), la ciudad de San Luis y Quines (San Luis), y la Ciudad de Mendoza, aunque en de manera más leve.

sismo La Rioja Córdoba Mendoza

Lo último

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Último Momento
Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe