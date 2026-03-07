Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

En ambas provincias se sintió con fuerza, pero también se reportaron movimientos más leves en diversas localidades de San Luis, San Juan y Mendoza

El epicentro se dio en la localidad de Ulapes, al sur de La Rioja

Un sismo de 5 grados de intensidad sacudió este sábado a la tarde a varias localidades de La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sismológica (Inpres). El epicentro se dio en la localidad de Ulapes, al sur de La Rioja.

Desde el organismo emitieron un reporte en el que indicaron que el sismo se registró a 147 kilómetros de profundidad, precisamente a las 14.13 de este sábado . Ulapes se encuentra situada a 35 kilómetros de Chepes, en el sur de La Rioja.

El sismo no sólo se sintió en esa zona sino que, además, también se reportaron temblores de consideración en el noroeste y el oeste de Córdoba, además de diversas localidades de San Luis, San Juan y Mendoza.

Temblores en Córdoba

Diversos usuarios cordobeses en redes sociales dieron cuenta de las sensaciones que vivieron pasadas las 14.15, cuando el sismo se hizo sentir con fuerza en la provincia mediterránea.

20260307171325

Localidades como Mina Clavero, Villa Dolores, Alta Gracia, Anisacate, La Falda y Villa Carlos Paz fueron las que más sintieron el fenómeno. Desde Defensa Civil de Córdoba señalaron que si bien activaron sus protocolos de verificación ante estos casos, no recibieron llamados de emergencia, indicó el diario La Voz del Interior.

Además de las localidades cordobesas y ciudades riojanas, el sismo extendió su alcance hacia otras localidades vecinas como Villa San Agustín y la ciudad de San Juan (San Juan), la ciudad de San Luis y Quines (San Luis), y la Ciudad de Mendoza, aunque en de manera más leve.