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Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Después que trascendiera la solicitud de arresto, la defensa de la modelo presentó un escrito para bloquear el pedido

27 de junio 2026 · 12:52hs
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Los representantes legales Jésica Cirio presentaron un escrito para evitar una posible detención de la modelo 

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Este viernes trascendió que la Justicia federal habría solicitado el arresto de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Si bien los abogados de la modelo aseguran que no recibieron notificación oficial, decidieron presentar un escrito para rechazar el eventual pedido.

El escrito fue presentado el mismo día ante el juez de Lomas de Zamora por los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia. Los letrados aseguran que su clienta permaneció siempre a disposición de las autoridades y que no existen motivos procesales que justifiquen una medida privativa de la libertad.

Los argumentos de la defensa de Jesica Cirio

Según la defensa, Cirio mantuvo domicilio fijo desde el inicio de la causa e informó cada uno de sus viajes al exterior, así como sus regresos al país. También argumentaron que la modelo tiene una alta exposición pública, una hija menor en edad escolar y cursa un embarazo avanzado. Es decir, una serie de condiciones que echan por tierra la posibilidad de fuga.

Finalmente, los abogados aseguraron que la bailarina nunca entorpeció en la investigación y no existe evidencia de que haya habido intentos de influir sobre testigos. Entre estos últimos se cuenta la empleada doméstica que trabaja para ella y que fue citada a declarar el próximo 8 de julio.

El conflicto judicial asoma como un nuevo revés para la expareja de Insaurralde, que recientemente fue allanada e instada a entregar su celular a la Justicia porque La Nación dio a conocer videos de 2023 donde ella muestra una gran cantidad de fajos de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones. Ante estos hechos, Cirio decidió cerrar su cuenta de Instagram para preservarse del escrutinio público y posibles críticas.

Jésica Cirio Detención Insaurralde arresto
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