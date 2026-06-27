Un nuevo video muestra de pleno el accidente en que murió Ernestina Pais

La actriz murió en el paso a nivel de el Tren de la Costa, en Martínez, a los 54 años.

Imágenes del accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais

Las imágenes de la cámara de seguridad del Municipio de San Isidro confirman que la actriz Ernestina Pais cruzó el paso a nivel con la barrera baja, durante el trágico accidente ferroviario en el que falleció este viernes, a los 54 años, en la localidad bonaerense de Martínez .

El contenido al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas fue captado desde la cámara de seguridad municipal, ubicada frente al paso del Tren de la Costa , en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano.

El accidente en donde perdió la vida Ernestina Pais gentileza

En el corte, se puede ver como el Honda Civic negro que conducía la periodista costeó la calle paralela a las vías y, con la barrera baja, dobló en diagonal. En cuestión de segundos, la formación impactó de lleno y desde el lado del conductor.

Los efectivos de la Comisaría 2da que trabajaron en el lugar constataron que el deceso de la comunicadora ocurrió en el momento. Bomberos y peritos se presentaron en el lugar y el caso quedó en manos de la UFI de Martínez.

Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y, según el informe preliminar de la autopsia, la periodista murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a este medio que la ex conductora de Mañanas Informales sufrió un impacto fuerte en la cabeza por el arrollamiento del tren.

En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial, mientras que la familia ya recibió el cuerpo.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte y "no hay elementos probatorios" para imputar al maquinista, señalaron las fuentes judiciales ante la consulta de esta agencia.

Además, los peritos constataron que la conductora iba, presumiblemente con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra “El divorcio del año”, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

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