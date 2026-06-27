Aprehendieron a un hombre con un arma de guerra en un patrullaje de prevención en avenida Blas Parera

Oficiales de la Brigada Motorizada detuvieron a un hombre de 39 años que llevaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros sin autorización. Además, otro hombre fue demorado para su identificación y una motocicleta quedó secuestrada para determinar su procedencia.

Esta tarde de viernes , pasadas las 15.50 , en el norte de la ciudad de Santa Fe , oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un hombre de 39 años que portaba de manera ilegal un arma de fuego de guerra , en buen estado de conservación, funcionamiento y apta para el disparo. Un segundo hombre que lo acompañaba también fue demorado hasta tanto se estableciera correctamente su identidad.

Mientras patrullaban por la avenida Blas Parera , en su tramo medio y norte, los efectivos observaron a un motociclista que circulaba a gran velocidad por calle Berutti en dirección oeste. Aunque en un primer momento lo perdieron de vista, minutos después lograron localizarlo en las inmediaciones de Berutti al 5600 , donde conversaba con otro hombre.

Al identificar y requisar a ambos, los policías encontraron en la cintura de E. E. Z., de 39 años, una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. El arma fue secuestrada y el hombre quedó aprehendido, siendo trasladado a la Estación Policial Norte (EPN), donde quedó a disposición de la Justicia por la presunta comisión del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Por su parte, E. A. B., de 35 años, quien conducía una motocicleta Honda Tornado, fue demorado para su correcta identificación y el avance de las actuaciones. Tanto la pistola secuestrada como la motocicleta serán sometidas a peritajes para determinar su procedencia.

Delito imputado

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre detenido fuera trasladado a Medicina Legal para su revisión, posteriormente identificado y notificado de la causa como presunto autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra.

En cuanto al segundo hombre, la Fiscalía dispuso que se establezca su identidad y se verifique su situación procesal mediante el cotejo de antecedentes y prontuario policial.