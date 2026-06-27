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Quedó preso el dirigente kirchnerista acusado de violencia de género

El imputado tiene 41 años y sus iniciales son C.A.A.. “Mientras el imputado llevaba a la víctima al hospital Iturraspe, le exigió que diga que las heridas que tenía las había sufrido en un intento de robo”, sostuvo la fiscal Florencia Zarabia.

27 de junio 2026 · 13:57hs
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Quedó preso el dirigente kirchnerista acusado de violencia de género

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Quedó preso el dirigente kirchnerista acusado de violencia de género

Un hombre de 41 años, cuyas iniciales son C.A.A., quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que está imputado por agredir a su pareja en un contexto de violencia de género en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue impuesta por el juez Nicolás Falkenberg, a partir de un pedido formulado por la fiscal Florencia Zarabia en una audiencia llevada a cabo este viernes en los tribunales de la capital provincial.

"Más allá de que la Defensa propuso medidas alternativas a la privación cautelar de la libertad, el magistrado analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento de que se imponga la prisión preventiva", señaló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los hechos

"El ilícito que investigamos fue cometido en una vivienda de la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, donde el imputado convivía con su pareja".

La representante del MPA detalló que C.A.A. mantuvo una discusión con la víctima y, cuando la mujer le solicitó que se retirara del lugar, comenzó a agredirla físicamente.

"La mujer sufrió lesiones graves y le pidió al hombre investigado que la trasladara a un centro de salud para recibir atención médica", sostuvo Zarabia. Además, indicó que el imputado la obligó a bañarse y, ante la insistencia de la víctima, finalmente accedió a llevarla al hospital Iturraspe.

Zarabia precisó que, durante el trayecto al nosocomio, el acusado le exigió a la víctima que dijera que las heridas eran producto de un intento de robo.

Calificación penal

El hombre es investigado como autor del delito de lesiones graves calificadas, por el vínculo de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando un contexto de violencia de género.

• LEER MÁS: Imputaron al dirigente político detenido en el Puerto por amenazas y presunta venta de droga

dirigente detenido violencia de género
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