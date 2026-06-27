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Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

Dos efectivos de la Brigada Motorizada detectaron una actitud sospechosa de dos jóvenes que viajaban en un Audi, quienes intentaron evitar el control policial. Tras interceptarlos, los agentes secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros cargadas, mientras que ambos fueron aprehendidos.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de junio 2026 · 13:14hs
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Dos detenidos

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Dos detenidos, armas y dólares secuestrados en un procedimiento policial

Esta tarde de viernes, pasadas las 15.40, en la intersección de avenida Freyre y Lisandro de la Torre, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, dos efectivos de la Brigada Motorizada (Cuerpos) de la Policía de Santa Fe aprehendieron a dos jóvenes de 21 años durante un control vehicular que derivó en el secuestro de dos armas de guerra, municiones y una importante suma de dinero en efectivo en pesos y dólares.

El procedimiento comenzó cuando los policías, que patrullaban por avenida Freyre en sentido norte, advirtieron una actitud sospechosa por parte de los ocupantes de un Audi blanco con vidrios polarizados. Al notar la presencia policial, los jóvenes subieron completamente las ventanillas del vehículo e intentaron evitar el control.

Esa maniobra motivó que los efectivos les ordenaran detener la marcha para identificar a sus ocupantes.

Dos detenidos, armas y dólares secuestrados en un procedimiento policial

Dos detenidos, armas y dólares secuestrados en un procedimiento policial

Armas de guerra, municiones, pesos y dólares

Durante la requisa, realizada en presencia de un testigo, los uniformados hallaron una pistola lista para disparar y otra arma de fuego guardada en un estuche.

Los aprehendidos fueron identificados por sus iniciales como J. D. D. y U. N. T., ambos de 21 años y domiciliados en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Uno de ellos no contaba con documentación que acreditara su identidad al momento del procedimiento, mientras que el otro carecía de la autorización legal para portar el arma. Ambos fueron trasladados a la Estación Policial Sur (EPS).

Durante el operativo, los agentes secuestraron:

  • Una pistola Taurus calibre 9 milímetros, con tres cargadores y su estuche.
  • Una pistola Bersa BP9CC calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos.
  • 92 municiones, distribuidas en dos cajas.
  • $158.500 en efectivo.
  • US$ 6.400.
  • El automóvil Audi en el que se desplazaban los aprehendidos.

Investigan la tenencia y portación ilegítima de armas de fuego

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que ambos jóvenes fueran examinados por el médico policial, correctamente identificados y que se les formara causa como presuntos autores de los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego y municiones de guerra.

Además, ordenó profundizar la investigación para determinar el origen de las armas y del dinero secuestrado, ya que ambos elementos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos.

• LEER MÁS: Emboscada y brutal asesinato en Santo Tomé: acribillaron a balazos a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

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