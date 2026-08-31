Relevamiento del Concejo en Santa Fe: el 81% de los comercios de la ciudad son pymes familiares.

Se realizó un relevamiento en las principales áreas comerciales de Santa Fe. “Queremos escuchar y construir respuestas junto a quienes invierten y generan empleo, porque las mejores políticas públicas nacen del contacto directo con la realidad” , señaló Checho Basile, presidente del Concejo municipal. Qué datos se recabaron.

La Presidencia del Concejo Municipal presentó los resultados del relevamiento realizado en 416 comercios de distintos corredores de la ciudad , una herramienta con la que busca consolidar el vínculo permanente con el sector comercial y construir, a partir de sus necesidades, herramientas concretas que fortalezcan su desarrollo.

En esta primera etapa, el trabajo se llevó adelante en comercios ubicados sobre avenida General Paz, avenida Galicia, Salvador del Carril, Ángel Casanello, Marcial Candioti y 7 Jefes. En los próximos días, continuará en bulevar Gálvez, avenida López y Planes y Blas Parera, entre otras.

“Creemos en un Concejo que no espere detrás de un escritorio, sino que recorra la ciudad, escuche y construya respuestas junto a quienes todos los días invierten, generan empleo y sostienen la economía local. Las mejores políticas públicas nacen del contacto directo con la realidad”, señaló el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile al explicar el objetivo del trabajo realizado.

De este modo, “podemos contar con información concreta sobre lo que está pasando en nuestros corredores comerciales. Ahora el desafío es que todo eso que escuchamos se transforme en propuestas, gestiones y políticas públicas concretas", agregó.

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Radiografía del comercio santafesino

El relevamiento permitió conocer con mayor profundidad las características del comercio santafesino. El 81% de los comercios relevados corresponde a emprendimientos familiares, un dato que refleja que detrás de cada local hay familias que invierten, trabajan y sostienen buena parte de la economía de la ciudad.

A su vez, el 66% de los comerciantes realiza sus ventas exclusivamente desde el local físico, lo que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo el comercio de cercanía y generar herramientas que acompañen su crecimiento y competitividad frente a los nuevos desafíos del mercado.

Otro dato significativo es que el 81% manifestó que compra o interactúa comercialmente con otros negocios de la misma zona, lo que evidencia que los corredores comerciales funcionan como verdaderas redes de desarrollo local, donde el crecimiento de un comercio también fortalece al resto del entramado económico.

Relevamiento del Concejo en Santa Fe: el 81% de los comercios de la ciudad son pymes familiares.

Reforzar el vínculo institucional

Uno de los principales resultados del relevamiento muestra que existe una clara voluntad de fortalecer ese vínculo institucional con el Concejo Municipal. El 98,3% de los comerciantes valoró positivamente que el Concejo se acerque a conocer su realidad, mientras que el 97,4% manifestó que considera útil contar con acompañamiento y herramientas vinculadas a normativa, ordenanzas, aspectos administrativos y fiscales. Además, el 100% afirmó que era la primera vez que recibía una visita institucional de estas características, y el 56,7% realizó propuestas concretas para mejorar la actividad comercial, demostrando el interés del sector en participar activamente en la construcción de soluciones.

“Nuestro compromiso es transformar lo que escuchamos en acciones concretas. Algunas dependerán de proyectos legislativos, otras de gestiones y articulación con distintos organismos del Estado. Pero todas parten de una misma convicción: un Concejo presente, que escucha, acompaña y trabaja junto a quienes hacen crecer Santa Fe todos los días”, afirmó Basile.

Los resultados del relevamiento servirán como base para impulsar iniciativas legislativas, promover gestiones y fortalecer los canales de diálogo con el sector, consolidando un Concejo abierto, cercano y comprometido con el desarrollo económico local.