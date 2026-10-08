¿Querés planear tu finde largo?: descubrí un destino del litoral que te va a sorprender

Este fin de semana largo, Concordia te espera para disfrutar de una manera diferente. Naturaleza, patrimonio, termas, gastronomía y experiencias se combinan para vivir unos días de descanso, descubrimiento y disfrute

Concordia propone actividades de naturaleza, patrimonio, termas, gastronomía y experiencias para el fin de semana largo.

Durante este fin de semana largo, Concordia propone una agenda con actividades para disfrutar, conocer y compartir:

-El viernes 9, a las 10 h, el Palacio Arruabarrena será escenario de la presentación de un documental relacionado con la Catedral San Antonio de Padua de la Concordia. Ese mismo día comenzará la Feria Provincial del Libro, que se desarrollará también sábado y domingo en el Centro de Convenciones de Concordia. A las 19.30 h, desde el Centro de Información Turística (CIT) - Mitre y Pellegrini- partirá el circuito de Arquitectura Nocturna, una propuesta para descubrir el patrimonio de la ciudad desde otra mirada.

- El viernes y sábado se realizará la séptima Oktobeerfest en los galpones del Parque Central Viñedos Moulins.

- La agenda continuará el sábado y domingo con el 2.º Encuentro de Cafeteros, en el Paseo del Bicentenario, de 11 a 21 h.

- Mientras que el domingo tendrá lugar la Fiesta Gaucha en Los Charrúas, durante toda la jornada.

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Paisajes naturales e historia por descubrir

Concordia invita a recorrer su historia a través de espacios donde patrimonio, naturaleza y relatos se encuentran. Uno de ellos es el Parque San Carlos, un amplio entorno verde que alberga dos sitios emblemáticos de la ciudad.

El Castillo San Carlos es protagonista de una de las historias más singulares de Concordia. Allí estuvo Antoine de Saint-Exupéry, experiencia que se vincula con la inspiración de algunos pasajes de El Principito. Hoy, el castillo puede visitarse mediante recorridos guiados y también forma parte del circuito del bus turístico “Tierra Mágica del Principito”, una propuesta para conocer el lugar y acercarse a su historia.

Muy cerca, el Naranjal de Pereda permite conocer otro capítulo de la ciudad: el desarrollo de la actividad citrícola, que dejó una profunda huella en la economía y en la vida social de la región.

La producción vitivinícola también encuentra su lugar en este recorrido. Viñedos y bodegas de Concordia y la región reciben visitantes para compartir sus paisajes, procesos de elaboración y degustaciones. Variedades como Tannat, Marselan y Merlot son parte de una producción entrerriana que recupera una tradición y suma nuevos sabores a la propuesta turística.

Termas para disfrutar y relajarse

Las aguas termales del Acuífero Guaraní son una de las experiencias características de Concordia. Su combinación con espacios naturales y propuestas de descanso las convierte en una alternativa para quienes buscan hacer una pausa y disfrutar del bienestar.

En Termas Concordia, las piscinas cubiertas y al aire libre, junto con los hidromasajes, los espacios de relax y los servicios del complejo, invitan a disfrutar de una jornada de descanso y bienestar. A pocos kilómetros, Termas del Ayuí ofrece una experiencia diferente, con aguas termales, cascadas de piedra, amplios espacios verdes y sectores pensados para pasar el día en contacto con la naturaleza. Además, actividades como el canopy y el arborismo permiten descubrir el entorno desde otra perspectiva y sumar una dosis de aventura al recorrido.

Salto Grande, una obra que une dos países

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande permite conocer una de las obras de infraestructura más importantes de la región. Las visitas guiadas recorren esta construcción binacional entre Argentina y Uruguay, explican su funcionamiento y permiten dimensionar su aporte a la generación de energía.

Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, las estancias rurales proponen días de campo, cabalgatas y avistaje de aves.

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Patrimonio, arte e historias de Concordia

La historia de Concordia también se descubre caminando por sus calles y visitando sus espacios culturales. La ciudad integra la Ruta Argentina del Art Nouveau y conserva edificios, museos y centros culturales que permiten acercarse a diferentes momentos de su pasado.

Entre ellos se encuentran el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo de Artes Visuales, Costa Ciencia y el Museo y Centro Cultural Salto Grande. Cada espacio aporta una mirada diferente sobre el patrimonio, el arte, la ciencia y la historia de Concordia y su región.

Productos que hablan de nuestra tierra

La gastronomía de Concordia refleja los sabores de la región, con pescado de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos como protagonistas. Una propuesta que invita a descubrir el destino también a través de sus sabores y a llevarse el recuerdo del litoral en cada experiencia.

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