Covid: las muestras habían sido tomadas a pacientes bonaerenses. Dos correspondían a bebés de uno y dos meses, y la restante a un adulto de 58 años

Una nueva variante de Covid-19 comenzó a ganar terreno en distintos países y ya fue detectada en Argentina. Se trata de PJ.2.1, un linaje descendiente de ómicron que, según expertos y organismos internacionales, presenta una mayor capacidad de transmisión y coincide con un incremento reciente de casos en el país.

La Organización Mundial de la Salud incluyó a PJ.2.1 entre las variantes bajo vigilancia. El linaje acumula 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesor y su presencia viene aumentando en distintas partes del mundo, con detecciones en países de América. También se informaron casos en Brasil, donde fueron identificados en varios estados. Una viróloga que integra un grupo asesor de la OMS atribuyó su mayor transmisibilidad a cambios que, según explicó, favorecen su interacción con las células.

Sobre la gravedad de la enfermedad, la OMS señaló que aún no cuenta con información clínica comparativa suficiente para determinar si PJ.2.1 provoca cuadros más severos. En ensayos de laboratorio, sin embargo, sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a variantes anteriores lograron neutralizarla. La información disponible describe síntomas similares a los de un resfrío o una gripe, como fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal; especialistas advirtieron que el riesgo de contagio es mayor y llamaron a mantener al día la vacunación, especialmente entre los grupos de riesgo.

El hallazgo coincide con señales de aumento de la circulación del virus. Los últimos registros oficiales citados en la nota ubican al Covid como un tercio de los virus respiratorios detectados en menores de seis meses, junto con influenza y VSR. Un especialista en vacunología afirmó que los casos habían subido durante las tres semanas previas y mencionó internaciones de bebés con coinfección de Covid y VSR. También indicó que la cobertura contra el Covid en embarazadas estaba por debajo del 10%, frente a alrededor del 80% para el VSR.

Qué se sabe sobre la nueva variante

Según especialistas, PJ.2.1 acumula numerosas modificaciones genéticas respecto de variantes anteriores, una característica que podría favorecer su capacidad de propagación.

La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la evolución de los virus, explicó que esta variante posee mutaciones que aumentan la afinidad con los receptores celulares, lo que se traduce en una mayor transmisibilidad.

Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias suficientes para concluir que provoque cuadros más graves. La propia OMS señaló que los datos clínicos disponibles todavía son limitados para determinar si está asociada con una mayor severidad de la enfermedad.

Las vacunas siguen siendo efectivas

Uno de los principales mensajes de los especialistas es que las vacunas continúan ofreciendo protección frente a este nuevo linaje.

Ensayos de laboratorio citados por la OMS mostraron que los anticuerpos generados por las vacunas actualizadas lograron neutralizar la variante PJ.2.1. En Argentina, las opciones disponibles incluyen la vacuna de ARN mensajero que se aplica en el sistema público y la vacuna nacional ARVAC, disponible en farmacias.

Los síntomas asociados a esta variante son similares a los observados en otras versiones recientes del coronavirus. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Crecen los casos y preocupa la baja vacunación

Especialistas advirtieron que en las últimas semanas se registra un aumento de contagios.

El infectólogo Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, sostuvo que los casos "definitivamente están subiendo" y remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en embarazadas, adultos mayores e inmunosuprimidos.

También señaló que la cobertura de las vacunas contra Covid se encuentra muy por debajo de otras campañas recientes, particularmente entre las embarazadas, un grupo clave para transmitir protección a los bebés durante los primeros meses de vida.

Los especialistas coinciden en que la aparición de PJ.2.1 no implica un regreso al escenario de la pandemia, aunque recomiendan mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.