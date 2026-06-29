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Receta electrónica en Santa Fe: el 90 por ciento de los efectores públicos ya las usan

Es un avance que se da en el marco del proceso de digitalización provincial. Según datos oficiales ya se emitieron más de 2 millones de recetas electrónicas

29 de junio 2026 · 14:37hs
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El proceso de digitalización de recetas avanza en los hospitales públicos

El proceso de digitalización de recetas avanza en los hospitales públicos

Ya son más de dos millones las recetas electrónicas emitidas desde que el proceso de digitalización avanza en Santa Fe. Así lo anunció el Ministerio de Salud provincial este lunes 29 de junio. La implementación progresiva de la receta electrónica en todo el sistema público, compuesto por más de 700 efectores, "sigue avanzando", señalaron. El proceso técnico completó su despliegue en los centros de atención primaria y hospitales de baja complejidad y Samcos, que conforman el segundo nivel mientras continúa en los 10 hospitales de alta complejidad (tercer nivel), para lograr una cobertura total antes de fin de año.

Actualmente, la mayoría de los establecimientos ya utiliza la herramienta, mientras que algo más de la mitad de las recetas se emiten en formato digital, una proporción que crecerá a medida que se complete la integración de los hospitales de mayor complejidad, donde se concentra el mayor volumen de prestaciones.

La directora de la Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria, Silvina Fontana, detalló que el proceso comenzó a delinearse bajo la resolución que firmó la ministra de Salud, Silvia Ciancio, en el año 2024. “La receta electrónica ensambla la obligatoriedad de su uso con todo el proceso de digitalización que viene llevando a cabo la provincia, por una decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”, remarcó la funcionaria, quien definió al sistema online como una herramienta más eficiente “en todos los sentidos”, que evita duplicidades y facilita el seguimiento de los pacientes.

Fontana valoró además los niveles alcanzados en la implementación, con 2.025.715 recetas emitidas entre comienzos de 2025 y junio de este año, a partir de una transformación que requiere pasar de un sistema basado exclusivamente en la receta papel a una plataforma digital integrada en toda la red pública.

La implementación implicó desarrollos propios de la Sectorial de Informática y los equipos de Estadística, lo que fortalece la soberanía sobre los datos provinciales ya que se trata de un sistema propio. Además, se integraron los hospitales de tercer nivel de atención en el sistema de atenciones Sicap, se mejoró la conectividad, se incorporó equipamiento y se capacitó al personal.

Más simple para el usuario

La digitalización "simplifica el trámite para los usuarios del sistema público, quienes, una vez realizada la prescripción médica, pueden presentarse únicamente con su número de documento en la farmacia del efector más cercano para retirar la medicación".

El esquema optimiza de manera directa la logística sanitaria al generar una demanda más precisa y permitir un monitoreo riguroso sobre el destino de los insumos. En relación con la información sanitaria, la digitalización permite enlazar la prescripción médica con el control de stock en las farmacias hospitalarias, el Sistema Único de Farmacia y Droguería (Sufyd) y el operador logístico de la provincia, que se puso en marcha a mediados del mes de mayo, encargado del almacenamiento y distribución de medicación esencial. El registro digital de las prescripciones permite que los pedidos de reposición de stock se ajusten al consumo real, garantizando el abastecimiento y haciendo más eficientes las compras del Estado provincial.

¿Y en tratamientos crónicos?

Para los usuarios que tienen tratamientos crónicos, se incorporó la modalidad de prescripción extendida. Bajo esta condición, las personas pueden retirar su medicación mensualmente de forma directa en su centro de salud sin necesidad de gestionar una orden en papel cada 30 días.

El mecanismo "facilita la continuidad de los tratamientos y promueve que el usuario coordine un nuevo turno de control programado antes del vencimiento del plazo que tiene su tratamiento, fortaleciendo el registro clínico y la continuidad de los cuidados indicados por el equipo de salud". La integración de todos estos datos en un mismo sistema requiere un cambio sustancial de procesos, especialmente en los 10 hospitales de tercer nivel de la provincia, que registraban las prestaciones en otra plataforma diferente a los de menor complejidad.

El plan de actualización del Ministerio de Salud contempló unificar la carga de datos en la versión modernizada del sistema Sicap, garantizando que el historial de consumo de medicamentos y las historias clínicas estén en red y puedan ser consultados desde cualquier efector del sistema público.

Santa Fe recetas electrónicas digitalización
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