Poletti rechazó el reclamo de los vecinos de Candioti Sur y desmintió la ampliación del Seom: "No digan cosas que no son"

El intendente afirmó que el sistema mantiene los mismos límites desde su implementación y advirtió que desde el 1° de julio solo conservarán las franquicias quienes hayan completado el reempadronamiento.

El Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) volvió a generar controversia en Santa Fe. Esta vez, el foco está puesto en barrio Candioti Sur , donde vecinos nucleados en la asociación vecinal iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir al municipio la eximición total del pago del estacionamiento medido para los residentes. El malestar creció a partir de la versión de que el sistema había sido ampliado en el sector, algo que el intendente Juan Pablo Poletti salió a desmentir con énfasis.

En ese contexto, el mandatario santafesino salió al cruce y fue categórico: el SEOM no fue ampliado en esa zona de la ciudad. Las declaraciones apuntan a desactivar una versión que circula entre los vecinos y que el propio Poletti calificó como información errónea.

"No se digan más cosas que no son"

Ante los planteos vecinales, el intendente descartó de plano cualquier extensión del área de cobertura del sistema. "Lo que quiero aclarar es para que no se digan más cosas que no son: no se amplió ninguna dársena en Candioti. Esto es lo mismo que estaba desde que se puso el SEOM hasta Marcial Candioti, no se amplió ni una dársena más", afirmó.

Poletti explicó que las demarcaciones existentes al este de Marcial Candioti corresponden al antiguo proyecto del Estacionamiento Social Asistido, una iniciativa que finalmente fue abandonada tras el diálogo con los propios vecinos. "Cuando hablamos con los vecinos, escuchamos y se volvió para atrás. En su momento se habló de debilidad política y yo creo que, al contrario, esa es la verdadera democracia: escuchar, cambiar y actuar en consecuencia", sostuvo.

Y remarcó: "Quiero descartar y confirmar que no hay ampliación de ninguna dársena más allá de la que había con el sistema viejo".

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El reclamo vecinal

La respuesta del intendente llega luego de que la vecinal convocara a una reunión en su sede de Marcial Candiotti 2899, donde residentes del barrio cuestionaron el funcionamiento del esquema actual y decidieron impulsar una campaña de firmas. El presidente de la entidad, Matías Galíndez, explicó que la recolección se extendería hasta el jueves y que el viernes se elevaría una nota formal al municipio.

"La finalidad es la eximición total para los residentes de barrio Candioti Sur", sostuvo Galíndez, quien además advirtió que los vecinos están dispuestos a avanzar con nuevas medidas si no obtienen respuesta: "Los vecinos están muy enojados y el paso siguiente sería organizar una movilización hasta la Municipalidad".

Vecinos de Candioti Sur se reunieron para impulsar cambios en el sistema de estacionamiento medido gentileza

Desde la vecinal señalaron que el perfil residencial del barrio y la escasa disponibilidad de cocheras privadas hacen difícil la aplicación del esquema vigente. "Los vecinos frentistas se encuentran con esto después de más de 30 años. No pueden estacionar el auto en su propio frente o tienen que afrontar costos elevados", expresó Galíndez.

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Reempadronamiento obligatorio desde el 1° de julio

En paralelo, Poletti recordó que venció el plazo para el reempadronamiento de frentistas y personas con discapacidad que cuentan con franquicias dentro del SEOM. «Se venció el plazo que habíamos avisado de reempadronamiento para todos aquellos que son frentistas o tenían el viejo tarjetón de discapacidad. Era necesario hacerlo para poder seguir manteniendo esa franquicia», indicó.

El intendente instó a quienes aún no completaron el trámite a regularizar su situación de inmediato: «A todos los que no lo han hecho, que lo hagan, porque desde el primero de julio empieza a regir el vencimiento y van a tener que estar reempadronados».

Qué hacer ante dársenas mal señalizadas

Consultado sobre las quejas por números de dársenas borrados o poco visibles, Poletti explicó el mecanismo de descargo disponible para los conductores: «Si un vecino no puede identificar una dársena por un número borrado, puede tomar una fotografía y utilizarla como descargo para que, en caso de una multa, sea desestimada».

Mientras tanto, la Vecinal Candioti Sur mantiene su reclamo y no descarta avanzar con nuevas acciones si el Ejecutivo municipal no ofrece una respuesta favorable en los próximos días.