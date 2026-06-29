¿Es el momento adecuado para que Unión incorpore a Mauro Luna Diale?

La vuelta de Mauro Luna Diale a Unión genera ciertas controversias en función del presente del jugador y en cómo se produjo su venta al fútbol ruso

Este lunes, Mauro Luna Diale se sumó al plantel de Unión y de esta manera se convertirá en el primer refuerzo rojiblanco en este mercado de pases. Una operación sin costo para el Tate, ya que llega a préstamo y sin cargo.

Lo cierto es que la vuelta del delantero generó controversias, no solo por el presente futbolístico, sino también porque nunca se conocieron los detalles respecto a la forma en que se realizó su transferencia y si Unión terminó de cobrar el monto total.

En julio de 2024, el jugador fue transferido al Akhmat Grozny de Rusia y el club rojiblanco informó oficialmente que transfirió el 60% de la ficha en una cifra de 1.600.000 dólares a cobrar en un solo pago.

Pero además, a la hora de concretarse la operación, se fijó una cláusula de obligación de compra de 20% en USD 400.000 en el caso de extender o renovar el contrato del jugador.

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Lo cierto es que en su momento, el presidente rojiblanco Luis Spahn expresó públicamente, las dificultades para lograr cobrar el monto estipulado y posteriormente no hubo más información oficial al respecto.

A mediados del 2025, Luna Diale se incorporó a Platense, por pedido del Kily González. Pero cuando el entrenador fue despedido, el jugador no fue más considerado.

Al punto tal que en este 2026, el único partido que jugó en el Torneo Apertura fue precisamente ante Unión el 22 de enero por la 1° fecha, ingresando a los 34' del complemento.

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Y su último partido con la camiseta del Calamar, fue por Copa Argentina el 4 de febrero siendo titular en el partido ante Argentino de Monte Maíz, siendo reemplazado a los 17' del complemento.

Así las cosas, Luna Diale apenas suma 73' en 2026 y en total, en un año, tan solo cosechó 347' en cancha. Es decir que se suma a Unión sin rodaje, en una negociación que cierra más por el lado económico que por lo futbolístico.

La pregunta que hay que hacerse es si el presente de Luna Diale ameritaba que Unión lo vaya a buscar y si puede ser solución en lo inmediato. El tiempo tendrá las respuestas, pero lo cierto es que su vuelta causó sorpresa y ruido en los hinchas.