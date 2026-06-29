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Manchester City presentó a Enzo Maresca como nuevo técnico

Manchester City presentó como nuevo DT a Enzo Maresca hasta 2029, luego de la salida del español Josep Guardiola

29 de junio 2026 · 15:13hs
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Manchester City presentó a Enzo Maresca como nuevo técnico

Manchester City presentó como nuevo entrenador a Enzo Maresca hasta 2029, luego de que Josep Guardiola se marchara al final de la temporada. Los Ciudadanos tuvieron que abonar a Chelsea 22 millones de dólares debido a la polémica salida del técnico.

Enzo volvió a Manchester para iniciar su tercer paso por el club inglés; en 2021 supo ser entrenador de las inferiores, mientras que en la temporada 22/23 fue asistente de Guardiola en el primer equipo para el triplete del City.

Manchester City presentó a su nuevo DT

Maresca firmó por tres temporadas hasta julio de 2029, con la idea de apostar por proyectos a largo plazo.

En las primeras palabras del italiano señaló: “El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí” y agregó: “Vamos a hacer lo más difícil en el fútbol, que es ganar”.

A su vez, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, expresó: “Este desafío asusta a muchas personas. La belleza de Enzo es que ama ese desafío”.

En relación con la oficialización del sucesor de Guardiola, el Chelsea lanzó un comunicado dirigido a sus hinchas para brindar detalles de la salida repentina de Enzo Maresca el 1 de enero de 2026.

En el escrito, el club admite y explica la mala finalización de la temporada: "El Chelsea FC reconoce que la temporada 2025/26 fue muy decepcionante para el club y sus aficionados. Un factor determinante fue la inestabilidad causada por los cambios en el puesto de entrenador durante el periodo navideño"

Seguido de los detalles de la desvinculación de Maresca: "En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada"

"Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada. Sin embargo, ante su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, el club no tuvo más remedio que proteger a nuestros jugadores, a nuestra afición y al escudo, y aceptar su dimisión en diciembre de 2025 de manera inesperada y abrupta" recalcando la decisión que tomó la dirigencia ante la situación.

Al final del comunicado, los "blues" afirmaron el consenso entre las partes: "se ha llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. También se ha llegado a un acuerdo confidencial con el exentrenador, quien también pagará una indemnización".

Manchester City Enzo Maresca Guardiola
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