El jueves cierra el mercado y Colón todavía busca tres refuerzos

Colón solo incorporó a Franco García y aún necesita un 9, un 10 y un 3, casi sin margen para negociar. ¿El mercado de extiende una semana más?

Con la cabeza dividida entre la competencia y el mercado de pases, Colón comenzó una semana determinante. Mientras el plantel prepara la visita a Deportivo Madryn por 19ª fecha de la Primera Nacional, la dirigencia trabaja para darle a Ezequiel Medrán las incorporaciones que solicitó antes del cierre del mercado de pases.

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Hasta aquí, el único refuerzo es Franco García, un panorama que dista de las expectativas que existían cuando se abrió la ventana de incorporaciones. En el camino quedaron negociaciones que parecían encaminadas, pero finalmente no prosperaron, como las de Rubén Botta, Jonathan Herrera y Bruno Nasta.

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Lejos de bajar los brazos, el entrenador mantiene claras sus prioridades. La principal necesidad pasa por sumar un centrodelantero y un volante creativo. Además, si las condiciones lo permiten, también pretende incorporar un lateral izquierdo para completar el cuarto cupo habilitado.

El mánager Diego Colotto tratar de encontrar los refuerzos que faltan en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón, con el tiempo en contra

Sin embargo, la tarea está lejos de ser sencilla. A las dificultades económicas propias del mercado se suma un factor que juega cada vez más fuerte: el tiempo. El próximo jueves, a las 18, vencerá el plazo para inscribir incorporaciones en la Primera Nacional, por lo que en Colón saben que las próximas horas serán decisivas.

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En medio de este escenario apareció una versión que genera expectativa. Desde distintos clubes habría surgido un pedido para extender una semana más el cierre del mercado, una alternativa que permitiría ganar algo de margen para cerrar operaciones que hoy están trabadas. La definición, de todos modos, no parece inmediata. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se encuentra acompañando el Mundial y la eventual prórroga debería ser resuelta por el resto de las autoridades de la casa madre del fútbol argentino.

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Mientras espera novedades sobre ese frente, Colón no puede permitirse relajarse. En la sede rojinegra las negociaciones continúan a contrarreloj, con el objetivo de que Medrán tenga las piezas que considera necesarias para afrontar un tramo del campeonato que será decisivo en la pelea por el ascenso.