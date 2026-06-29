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Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Colón ya maneja el cronograma para la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional donde debe visitar a Ferro

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 14:19hs
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Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Mientras aguarda por la reanudación de la Primera Nacional este fin de semana, Colón comienza a tener más certezas sobre el camino que deberá recorrer más adelantes. En las últimas horas se filtró el día y horario de la visita a Ferro por la 21ª fecha de la zona A.

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Colón ya sabe cuándo jugará ante Ferro

Será el viernes 17 de julio, desde las 19.30, en un encuentro que abrirá una nueva jornada del campeonato y que puede ser un punto de inflexión para las aspiraciones sabaleras de seguir prendido en la pelea por los puestos de arriba.

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Colón, con día y ahora para visitar a Ferro.

El dato no deja de ser llamativo para el Rojinegro, que hasta el momento había disputado sus encuentros de la temporada los sábados o domingos, por lo que esta vez deberá cambiar la rutina habitual y afrontar un compromiso en el inicio del fin de semana.

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Con este cronograma, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán podrá planificar con mayor precisión la logística del viaje y la preparación de un partido que asoma exigente ante un rival siempre complicado en Caballito.

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De esta manera, el Sabalero continúa completando su hoja de ruta para un tramo del torneo que puede resultar determinante en la lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

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