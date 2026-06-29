Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

Colón ya maneja el cronograma para la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional donde debe visitar a Ferro

Mientras aguarda por la reanudación de la Primera Nacional este fin de semana, Colón comienza a tener más certezas sobre el camino que deberá recorrer más adelantes. En las últimas horas se filtró el día y horario de la visita a Ferro por la 21ª fecha de la zona A.

Colón ya sabe cuándo jugará ante Ferro

Será el viernes 17 de julio, desde las 19.30, en un encuentro que abrirá una nueva jornada del campeonato y que puede ser un punto de inflexión para las aspiraciones sabaleras de seguir prendido en la pelea por los puestos de arriba.

Colón, con día y ahora para visitar a Ferro.

El dato no deja de ser llamativo para el Rojinegro, que hasta el momento había disputado sus encuentros de la temporada los sábados o domingos, por lo que esta vez deberá cambiar la rutina habitual y afrontar un compromiso en el inicio del fin de semana.

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Con este cronograma, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán podrá planificar con mayor precisión la logística del viaje y la preparación de un partido que asoma exigente ante un rival siempre complicado en Caballito.

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De esta manera, el Sabalero continúa completando su hoja de ruta para un tramo del torneo que puede resultar determinante en la lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.