San Francisco Solano: detuvieron al hombre que acuchilló a su hija, su pareja y golpeó a su suegra

El agresor fue aprehendido en Chaco y según el parte policial se determinó que el imputado se encontraba oculto en una vivienda de la ciudad Machagai

El joven que atacó a cuchilladas a su beba de un año , su pareja -Kiara Maqueira, de 22 años - y a su suegra en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, fue detenido en Chaco, cuando estaba oculto en un domicilio , mientras que las víctimas aún se recuperan clínicamente.

El ataque sucedió el pasado sábado en una vivienda ubicada en la calle Dardo Rocha al 6.300 de esa localidad, en el partido de Almirante Brown, cuando Agustín Ramos, de 24 años , agredió en un contexto de violencia de género a Kiara Maqueira, de 22, y a su hija, de 17 meses.

Tal como informó el parte policial se determinó que el imputado se encontraba oculto en una vivienda de la ciudad Machagai, tras tareas de análisis y seguimiento en redes sociales y telefonía celular, junto con información obtenida de manera encubierta en el entorno familiar.

El mismo informe indicó que el acusado tenía intenciones de continuar con la fuga hacia otro punto de la provincia, cuando el personal de la DDI de Lomas de Zamora coordinó el operativo con la Policía de Investigaciones Complejas del Chaco, a quienes se les brindó información precisa sobre el paradero del sospechoso.

Finalmente, efectivos de esa fuerza provincial concretaron la detención de Ramos, que enfrentará los cargos de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y tentativa de femicidio, y se dispuso su traslado a la provincia de Buenos Aires donde quedará a disposición de la Justicia.

Anteriormente, la víctima de violencia de género, detalló en sus redes sociales: “Estábamos los tres acostados, mirábamos una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses se acercó y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas”.

Maqueira relató que a su mamá también la agredió y que, cuando su papá le pegó a Ramos, se dio a la fuga. En las últimas horas, la misma agredida compartió nuevas imágenes en donde se la puede ver junto a su hija, en pleno proceso de recuperación, mientras su madre aguarda por una cirugía ocular.