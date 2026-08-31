Antonela Roccuzzo despidió a Messi de la Selección Argentina: "Te merecías esta historia y mucho más"

La rosarina acompañó el anuncio del retiro del capitán argentino con un emotivo mensaje en redes sociales. También compartió el video con el que Messi repasó los momentos más importantes de sus más de dos décadas con la Albiceleste.

Antonela Roccuzzo dedicó un emotivo mensaje de orgullo a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina, resaltando su trayectoria y logros.

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección argentina generó una ola de reacciones en las redes sociales y entre las figuras del fútbol mundial. Una de las más esperadas fue la de Antonela Roccuzzo , quien acompañó al capitán durante buena parte de su trayectoria con la camiseta albiceleste.

La empresaria rosarina eligió el propio posteo de Messi para dedicarle unas palabras cargadas de emoción y orgullo, después de que el futbolista comunicara el final de su etapa con el seleccionado.

“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”, escribió Antonela.

Antes de publicar ese mensaje, Roccuzzo también compartió el video que Messi difundió para anunciar su despedida, en el que repasa distintas etapas de su recorrido con la Selección, desde sus primeros años hasta la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Un recorrido marcado por golpes y gloria

El mensaje de Antonela sintetizó una trayectoria de más de dos décadas que tuvo momentos de enorme frustración y también las conquistas más importantes de la historia reciente de la Selección.

Messi atravesó una primera etapa marcada por cuestionamientos y derrotas en finales, antes de alcanzar la esperada consagración con la camiseta argentina.

El ciclo de títulos comenzó con la Copa América 2021 y continuó con la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Esos trofeos marcaron el cierre de una larga búsqueda del capitán con la Albiceleste.

En el video de despedida aparecen precisamente distintos momentos de ese camino: su paso por las selecciones juveniles, las finales perdidas y los festejos posteriores a los grandes títulos obtenidos con el seleccionado mayor.

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La familia, una parte central de la despedida

Messi también tuvo un espacio especial para su familia al comunicar la decisión.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, expresó el futbolista en su mensaje.

En la misma publicación, el capitán recordó además a su padre, Jorge Messi, cuya reciente muerte reforzó su decisión de cerrar esta etapa con el seleccionado. (deportv.gob.ar)

La referencia familiar adquiere una dimensión especial después de tantos años de acompañamiento en los estadios y fuera de ellos.

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El final de una etapa histórica

La decisión de Messi marca el cierre de una etapa que comenzó cuando todavía era un adolescente y que terminó con la camiseta argentina convertida en uno de los principales símbolos de su carrera.

El rosarino se despide de la Selección como campeón del mundo y ganador de cuatro títulos mayores con la Albiceleste, después de haber atravesado una extensa carrera internacional.

Su despedida llega después de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio, en la que Argentina perdió ante España. Semanas después, Messi confirmó que no continuará integrando el seleccionado.

“Te merecías esta historia”

Con apenas unas líneas, Antonela eligió poner el foco en todo lo que Messi tuvo que atravesar para llegar al lugar que finalmente alcanzó.

Su mensaje también recuperó una dimensión íntima de la carrera del capitán: el acompañamiento de su familia durante los años más difíciles y durante la consagración definitiva con Argentina.

“Te merecías esta historia y mucho más”, escribió Roccuzzo, antes de cerrar con una frase que resumió el sentimiento familiar: “Te amamos infinito”.

Así, entre recuerdos de las derrotas, los títulos y el camino compartido, Antonela acompañó públicamente el adiós de Messi a la Selección argentina y despidió una etapa que quedó definitivamente asociada a la historia grande del fútbol argentino.