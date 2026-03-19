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Un diputado compró un rifle online, se lo enviaron al Congreso y se activó un operativo de seguridad

El paquete fue retenido por el personal de seguridad antes de ingresar al edificio; el diputado, Javier Sánchez Wrba del PRO, aclaró que se trataba de un rifle de aire comprimido para uso personal en el campo

19 de marzo 2026 · 08:38hs
El diputado Javier Sánchez Wrba (PRO) 

gentileza

El diputado Javier Sánchez Wrba (PRO) 

Un hecho fuera de lo común interrumpió este mediodía la actividad habitual en la Cámara de Diputados. Un paquete destinado al despacho del legislador bonaerense Javier Sánchez Wrba (PRO) encendió las alertas del sistema de seguridad al pasar por el escáner, donde se detectó que contenía un aire comprimido. El envío, realizado mediante una compra online, fue interceptado antes de ingresar al anexo del edificio.

Esto llevó al personal de seguridad a activar el protocolo correspondiente y a comunicarse de inmediato con el diputado para corroborar la situación, evitando así que el objeto accediera al interior.

“Es un aire comprimido que compré para usar en el campo”, explicó Sánchez Wrba a La Nación. El legislador, oriundo de Trenque Lauquen, aseguró que nunca quiso que el paquete llegara al Congreso: “Pensaba retirarlo personalmente, pero por un error se envió a la oficina”, indicó.

Tras ser avisado, se presentó en el lugar, retiró el paquete y lo llevó a su vehículo. Luego, envió una nota a Martín Menem para dejar constancia de lo ocurrido.

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El episodio provocó algunas demoras en los accesos y comenzó a comentarse rápidamente entre quienes estaban en el anexo, hasta que se viralizó en redes sociales. El diputado santafesino Esteban Paulón se refirió al hecho con ironía: “Otro día tranquilo en el Congreso. Parece que un diputado compró una escopeta por Mercado Libre y pidió que se la manden a su oficina…”, escribió.

Frente a la repercusión, Sánchez Wrba aclaró que no se trataba de un arma de fuego, sino de un aire comprimido, es decir, un arma neumática que no utiliza pólvora. “¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, cuestionó.

Desde el área de seguridad de la Cámara señalaron que todo se desarrolló de acuerdo a los protocolos vigentes y le restaron gravedad al episodio. “No ocurrió nada fuera de lo normal. Fue una confusión, el diputado retiró el elemento y nunca ingresó al edificio”, explicaron

diputado rifle PRO Seguridad Congreso
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