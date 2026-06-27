Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán tiene una certeza y varias incógnitas en Colón para visitar a Deportivo Madryn

Colón prepara el duelo del 5 de julio ante Deportivo Madryn, pero Ezequiel Medrán todavía espera por refuerzos para armar los 11

Ovación

Por Ovación

27 de junio 2026 · 15:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Medrán tiene una certeza y varias incógnitas en Colón para visitar a Deportivo Madryn

UNO Santa Fe | José Busiemi

En Colón, la preparación para el regreso de la Primera Nacional transita por dos carriles. Uno está en el predio, donde el plantel entrena pensando en el duelo del 5 de julio ante Deportivo Madryn. En tanto, la dirigencia busca cerrar refuerzos que pretende el DT Ezequiel Medrán.

• LEER MÁS: Colón aguarda expectante el fallo clave de la FIFA contra José Neris

Hoy, el técnico apenas tiene una certeza de cara al viaje al sur. La suspensión de Federico Rasmussen obliga a tocar la defensa y todo indica que Pier Barrios recuperará su lugar entre los titulares tras haber cumplido la fecha pasada. Después, aparecen las incógnitas.

• LEER MÁS: Colón endurece su estrategia en un mercado de pases cada vez más complicado

¿Cómo formará Colón contra Deportivo Madryn?

Medrán evita sacar conclusiones apresuradas porque entiende que el equipo que pondrá en cancha puede cambiar de un momento a otro. La razón es porque todavía espera incorporar futbolistas que podría, incluso, meterse entre los 11. El cuerpo técnico pretende un volante creativo, un 9 y un lateral izquierdo. Ya trabaja Franco García, la cara nueva para este segundo semestre.

La expectativa es que alguna negociación llegue a buen puerto y permita que Medrán empiece a trabajar con un plantel más cercano al que imagina para afrontar la segunda rueda.

• LEER MÁS: Colón extendió un beneficio para los abonados en la segunda parte de la Primera Nacional

La logística ya está definida: el plantel viajará en avión hacia Puerto Madryn para minimizar el desgaste de un traslado extenso. Ahora solo resta saber si, además del equipaje, también subirán algunos de los nombres que el técnico espera para empezar a darle otra cara al equipo.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Madryn
Noticias relacionadas
colon acelera para la segunda rueda, pero medran sigue esperando las piezas que faltan

Colón acelera para la segunda rueda, pero Medrán sigue esperando las piezas que faltan

colon extendio un beneficio para los abonados en la segunda parte de la primera nacional

Colón extendió un beneficio para los abonados en la segunda parte de la Primera Nacional

eggel, entre maipu y el interes de colon: esta semana se va a resolver

Eggel, entre Maipú y el interés de Colón: "Esta semana se va a resolver"

colon no encuentra el gol: bonansea sigue en baja y las estadisticas preocupan

Colón no encuentra el gol: Bonansea sigue en baja y las estadísticas preocupan

Lo último

Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida ordenada de Adorni

Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida "ordenada" de Adorni

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Último Momento
Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida ordenada de Adorni

Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida "ordenada" de Adorni

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Sin lugar en Unión, Enzo Roldán tendría todo listo para jugar en Nueva Chicago

Sin lugar en Unión, Enzo Roldán tendría todo listo para jugar en Nueva Chicago

Ovación
Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Colapinto lamentó un error en la clasificación de Austria: Podría haber sido mejor

Colapinto lamentó un error en la clasificación de Austria: "Podría haber sido mejor"

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe