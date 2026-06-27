Medrán tiene una certeza y varias incógnitas en Colón para visitar a Deportivo Madryn

Colón prepara el duelo del 5 de julio ante Deportivo Madryn, pero Ezequiel Medrán todavía espera por refuerzos para armar los 11

En Colón , la preparación para el regreso de la Primera Nacional transita por dos carriles. Uno está en el predio, donde el plantel entrena pensando en el duelo del 5 de julio ante Deportivo Madryn . En tanto, la dirigencia busca cerrar refuerzos que pretende el DT Ezequiel Medrán .

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Hoy, el técnico apenas tiene una certeza de cara al viaje al sur. La suspensión de Federico Rasmussen obliga a tocar la defensa y todo indica que Pier Barrios recuperará su lugar entre los titulares tras haber cumplido la fecha pasada. Después, aparecen las incógnitas.

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¿Cómo formará Colón contra Deportivo Madryn?

Medrán evita sacar conclusiones apresuradas porque entiende que el equipo que pondrá en cancha puede cambiar de un momento a otro. La razón es porque todavía espera incorporar futbolistas que podría, incluso, meterse entre los 11. El cuerpo técnico pretende un volante creativo, un 9 y un lateral izquierdo. Ya trabaja Franco García, la cara nueva para este segundo semestre.

Prensa Colón

La expectativa es que alguna negociación llegue a buen puerto y permita que Medrán empiece a trabajar con un plantel más cercano al que imagina para afrontar la segunda rueda.

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La logística ya está definida: el plantel viajará en avión hacia Puerto Madryn para minimizar el desgaste de un traslado extenso. Ahora solo resta saber si, además del equipaje, también subirán algunos de los nombres que el técnico espera para empezar a darle otra cara al equipo.