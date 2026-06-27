Colapinto tuvo otro fojo andar y largará décimosexto en el GP de Austria de F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una muy floja actuación en la clasificación del Gran Premio de Austria y largará decimosexto en la F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) r edondeó una muy floja actuación en la clasificación del Gran Premio de Austria y largará decimosexto en la carrera de este domingo. La pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien se impuso en un polémico final.

La clasificación empezó en gran manera para Colapinto, ya que en la Q1 terminó undécimo gracias a su gran registro de 1:07,894. Este buen resultado ilusionaba de cara a la segunda tanda clasificatoria al argentino, que no la había pasado nada bien en las prácticas libres.

¡GRANDE, FRANCO! Con esta vuelta, Colapinto mejoró su tiempo y quedó en el 11° lugar de la Q1 del #AustrianGP.



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/19nFG8smCN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Sin embargo, en la Q2 todo se vino abajo para Colapinto, que primero registró un tiempo de 1:08,171, mientras que en su último intento tuvo que abortar tras pasarse en las primeras curvas.

¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UY57XqitiX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

De esta manera, el argentino, que está teniendo un muy buen 2026, está obligado a protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo para meterse entre los 10 mejores y así sumar puntos.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el dueño de la pole position fue Russell, quien protagonizó la polémica del día ya que no respetó una bandera amarilla en la Q3 y finalmente no fue sancionado por la FIA.

Russell giró en 1:06,113, para sacarle 236 milésimas a su escolta, que fue el también británico Lewis Hamilton (Ferrari). A su vez, el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Máx Verstappen (Red Bull).

De todas maneras, a Verstappen hay que tenerlo con un asterisco en dicha posición, ya que destrozó su Red Bull en el final de la Q3 y si tiene que realizar muchas modificaciones en su Red Bull deberá largar desde el pit lane.

La grilla de largada en el GP de Austria de Fórmula 1

1- George Russell (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Nico Hulkenberg (Audi)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

18- Alexander Albon (Williams)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)